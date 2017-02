Rector Eduardo Flores Castro: 'No se va a renovar el contrato con la Fundación Universidad de Panamá'

Las actuales autoridades de la Universidad de Panamá (UP) dieron a conocer que no van a renovar el contrato que mantiene esta casa de estudios superiores con la controvertida Fundación Universidad de Panamá (Fudep).

Así lo anunció este jueves 16 de febrero el rector de la casa de Octavio Méndez Pereira, Eduardo Flores Castro, quien indicó que también se le pedirá a la Fudep su retiro de las instalaciones que ocupa en el centro universitario.

"Hemos solicitado que se disuelva el nombre de Fudep", agregó Flores Castro, durante la conferencia de prensa que ofreció por los primeros 100 días de su gestión.

"La razón de esa fundación era la relación que mantenía con la UP, y si ya no hay tal relación, entonces no tiene sentido esa organización que lleva el nombre de la casa de Octavio Méndez Pereira", dijo Flores.

La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público el resultado de una auditoría a instituciones de la Universidad de Panamá (UP) que desviaron fondos a la Fundación Universidad de Panamá. Y, tal como se creía, se descubrió una lesión que hasta ahora suma 490 mil dólares.

Esta solicitud fue oficializada el pasado 6 de febrero, a través de una nota enviada al presidente de Fudep, Sergei De la Rosa.

La Contraloría General de la República remitió, el año pasado, al Ministerio Público, una auditoría realizada a las actividades de Fudep entre los años 2011 y 2014, en la que se estableció una posible lesión a las arcas de la principal universidad estatal del país calculada en $490 mil.

La auditoría practicada –tras la publicación de una investigación en La Prensa en la que se mostraba aparentes anomalías en el manejo de fondos de la UP– implicó a una veintena de funcionarios.

En aquel momento, los auditores indicaron que había una serie de hechos que ameritaban ser profundizados: "Debido a que se desconoce el número total de unidades académicas que realizaron actividades especiales, cuyos ingresos fueron depositados a la cuenta particular de la Fudep, se recomienda una auditoría integral en esta casa de estudios, que abarque el resto de las unidades académicas", subrayan.

Hace 20 años, la UP –bajo la gestión del rector Gustavo García de Paredes– creó la Fudep. Alegando que es de interés privado, la UP ha impedido que ojos inquisidores miren sus libros, por lo que sus finanzas son un gran secreto, y el destino del dinero todo un misterio, según han revelado las investigaciones de

Un total de 33 auditorías han realizado las nuevas autoridades de la UP, encontrando anomalías en siete de ellas. Flores Castro indicó que se detectaron faltantes de dinero por una suma aproximada de 5 mil dólares, por lo que se han iniciado investigaciones a lo interno para proceder con las sanciones correspondientes.

El rector aseguró que se han entregado todos los documentos solicitados tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público por la diferentes investigaciones que se llevan en esas entidades por presuntos malos manejos de fondos.

