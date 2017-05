'Transportista que tranque la calle se le quitará placa y cupo': presidente Varela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, advirtió este domingo que retirarán las placas y cupos a aquellos taxistas y conductores de buses que tranquen las calles del país.

+ info Taxistas cierran vías para protestar contra Uber

"Los que tienen licencia o cupo de transporte no pueden usarlo para cerrar calles. El que lo haga se le va retirar el cupo y la placa de inmediato. Me duele tener que hacer esto pero a mi me toca como presidente velar por la paz social del país", dijo.

"Hay otras formas de hacer las cosas, bienvenido al diálogo los puedo recibir en presidencia, si quieren mañana mismo", señaló el mandatario en un encuentro con los medios de comunicación este 14 mayo.

Para este lunes 15 de mayo se tiene previsto paro de transporte por 24 horas en Chepo y Tortí, Panamá Este a partir de las 5:00 a.m.

Diferentes gremios de taxistas analizan la tarde de este domingo si extenderán el paro a la ciudad capital.