Violación de normas pone en riesgo vida de residentes de PH Crystal en Bella Vista

El diputado suplente David Guardia señaló ayer que no guarda relación con la sociedad Josephco, S.A., desde hace varios meses.

Guardia es mencionado por los residentes del PH Crystal como la "cara visible" de los propietarios del penthouse que tanta molestia ha causado en el lugar.

"A mí me contrataron para ir a dos o tres juntas directivas representando a la sociedad dueña de la estructura. Tengo rato que no sé de ese conflicto. Yo no soy accionista de esa sociedad. Yo me imagino que ellos [los residentes] usarán mi nombre por ser político, pero la verdad ya no tengo nada que ver", argumentó.

De acuerdo con el diputado suplente del Partido Panameñista, nunca ejerció influencia sobre entidades como el Municipio de Panamá, la Autoridad de Turismo y la junta comunal pese a su puesto. "Las multas venían del gobierno anterior y sí me notifiqué en algunas. Me extraña lo que dicen los residentes. Lo que sí hay allí es una pelea entre vecinos. Yo no necesitaba esas malas vibras, por lo que decidí dejar eso así", subrayó Guardia.

En cuanto al tema del alquiler ilegal, mencionó que mientras estuvo como presidente de la sociedad, los contratos de arrendamiento eran de 60 días, aunque aclaró que los propietarios del sitio traían amigos del extranjero a los que les querían presentar el proyecto.

"Si tú traes a un amigo del extranjero y le dices que se quede cinco días en un apartamento vacío mientras le presentas tus inversiones en Panamá, no hay nada ilegal, porque es como un invitado", sostuvo.

También considera que no hay anomalías porque las entidades han efectuado cinco inspecciones y no han encontrado nada. Por último, resaltó que cuando formó parte de la sociedad, no observó o se enteró de fiestas nocturnas entre turistas.

"Lo único que vi fue una familia londinense con niños. Igualmente, un grupo de estadounidenses que venía a ver un proyecto en el interior del país, pero no te puedo decir si se hacía acompañar de mujeres", aportó el también abogado, quien parece estar enterado de todo lo que ocurre en el PH Crystal.

Se intentó contactar al administrador del penthouse Marco Rinaudo, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. A Rinaudo se le hicieron varias llamadas a su móvil suministrado por el propio Guardia y se le envió un cuestionario a su correo.