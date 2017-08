El eclipse solar y su trayectoria

La cantante Bonnie Tyler cantó Eclipse total del corazón en un crucero frente a las costas de Florida al momento que el eclipse terminaba su paso por territorio de Estados Unidos.

El eclipse total de Sol ya finaliza su paso por el territorio de Estados Unidos. Se desplazará ahora por un sector del océano Atlántico.

President Trump and first lady Melania Trump watched #SolarEclipse2017 from the White House https://t.co/2gjEU9p8Scpic.twitter.com/0vpzqMmluW