Accidente de autobús deja una mujer muerta en Cativá

Un accidente de un bus de la ruta Colón-Buena Vista, que fue a parar a una estación de combustible, en Cativá, dejó la mañana de este viernes 9 de junio a una mujer muerta y varios heridos leves. El bus impactó la máquina dispensadora de combustible y a un vehículo tipo sedán que se abastecía en ese momento.

Al momento del accidente, el autobús se dirigía desde la ciudad de Colón, al sector de Nueva Providencia, en las afueras.

El accidente se dio casi al mediodía cuando, según versiones de testigos, el bus hizo un giro y quedó dentro de la gasolinera. Empezó a salir humo negro y los más de 20 pasajeros del transporte público rompieron las ventana y salieron con la ayuda de las personas que estaban en el área.

No hubo explosión gracias a la presencia del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que logró sofocar el fuego y apoyar en el traslado de los pasajeros heridos. También llegaron al lugar las ambulancias del Sume 911.

“Nosotros solo sentimos el brusco movimiento del bus, no sé qué fue a esquivar y chocamos con la despachadora. Fue horrible y desesperante. Todos corrimos para atrás y no había puerta trasera. Con fuerza usamos zapatos y hasta un bastón de mi mamá para romper las ventanas y salir rápido. Dios es bueno, evitó la tragedia por una explosión”, contó un pasajero del bus que pidió no se mencionara su nombre.

El personal del Sistema de Protección Civil ayudó a mantener la calma de los pasajeros que quedaron ilesos, así como a los dependientes de la estación de combustible y los inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se encontraban cerca del sector porque agilizaban el tráfico en hora pico.

Hasta el momento de redactar esta nota se estaba a la espera del levantamiento del cadáver. Se desconoce la identidad de la fallecida y si conducía o viajaba como copiloto.