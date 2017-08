'No se puede generalizar de que todos los médicos llegan tarde': Comenenal

Los médicos aglutinados en la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) aún analizan las declaraciones que diera esta semana el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, quien cuestionó el servicio que prestan los galenos en esa entidad.

“No se puede puede generalizar de que todos los médicos del país son irresponsables en el cumplimiento de su trabajo, que llegan tarde”, sostuvo Domingo Moreno, coordinador del gremio.

Indicó que ven una buena intención “de fondo” del director Martiz, pero cuestionan la forma de cómo lo está haciendo.

“Prácticamente deja entrever a la comunidad de que los responsables de la mala marcha del sistema [del Seguro Social] es de los médicos”, indicó.

Martiz dijo esta semana que “no es justo que los médicos no lleguen a su hora de trabajo… ustedes saben que llegan a las 8:00 a.m., y se van a las 9:00 a.m., otros no van… otros tratan mal a los pacientes”. Al mismo tiempo pidió a sus directores que hagan cumplir los horarios de trabajo.

También planteó su inquietud debido a las incesantes quejas de los asegurados por los servicios que ofrece la CSS.

“Urge un cambio de actitud en consulta externa, urgencias, citas médicas y atención al asegurado a través de la puntualidad y trato amable”, acotó Martiz.

Moreno, por su lado, agregó que la única forma de continuar dándole buena atención a los miles de usuarios de la CSS es que “tengamos las herramientas, insumos, salones disponibles y todo un sistema que funcione de manera correcta".