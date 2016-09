'Esos aumentos no representan ninguna utilidad importante', Carlos Barnes

Carlos Barnes habla de los aumentos en el corredor Sur. Dice de lo que harán con los nuevos ingresos, aunque no sabe cuánto les entrará.

Partamos del hecho: en tres casetas subieron las tarifas. Usted llama equiparación lo que el país entiende como aumento. ¿Por qué?

En la que va de Atlapa a Paitilla, la vía contraria cuesta 60 centavos. Subimos la de Paitilla a Atlapa de 35 a 60. Las salidas de Chanis y Costa del Este estaban muy cerca y costaban distinto: las pusimos al mismo precio. Y en Punta Pacífica hicimos una entrada nueva. La gente usaba ese tramo sin pagar.

¿Por qué no equiparó para abajo? ¿La casa nunca pierde y siempre se ríe?

La casa a duras penas logra pagar las cuentas. La ley no lo permite.

Usted dijo que los aumentos eran una ‘bobería’. Para el que usa las salidas todos los días no lo es.

Hace años un jefe nos dijo: no ponches un papel con dos clips. Los aumentos son impopulares.

Repito. ¿‘Bobería’?

PERFIL Gerente de ENA. Ingeniero industrial con maestría en Finanzas. Ha sido, entre otras, consultor principal de Ericsson para Latinoamérica, vicepresidente de Citibank, gerente de Desarrollo de Negocios de Bellsouth para Latinoamérica y gerente de Finanzas de la Cervecería Nacional.

El titular [Gobierno aumenta tarifas en el corredor Sur] me pareció sensacionalista, porque no era en todo el corredor. Y le dije al periodista que el precio era mínimo. Pero sí: pasar de un centavo a dos es el 100%.

Si es una ‘bobería’, ¿por qué no lo asume ENA o no aumentan del todo?

El corredor, como buen padre de familia, debe repagar la obligación adquirida.

Compramos los corredores y nos cuestan cada vez más los peajes. ¿No debe ser al revés?

Se compraron con dinero prestado y ahora debemos pagar ese dinero prestado.

¿Fue buena compra?

Financieramente, sí. Como estaban estructurados no se iban a pagar jamás.

¿Y fue a buen precio?

Razonable.

¿Por qué se irrita cuando lo cuestionan? Con Angélica Maytín, con periodistas, con ciudadanos... Ya hasta el procurador le dijo irrespetuoso y despectivo.

Es una apreciación de él. La carta a la directora de Antai no fue de amor, pero sí de negocios e indica hechos, no opiniones. No fue para nada irrespetuosa. Soy incapaz.

¿Qué malinterpretó ella, entonces?

Malinterpreta que, como abogada, su opinión está por encima de los mortales.

¿Ella le dijo eso?

Dijo “no voy a discutir con alguien que no es abogado”.

¿Aguantará el ‘guaqueo’ por la demanda que se anunció que se interpondrá por el tema de los peajes? ¿O ha pensado en renunciar?

Para nada. Que venga lo que quiera.

¿Algún día los corredores serán gratis?

No creo: hay que ser solidarios y seguir pagando la construcción de red vial.

Según Pérez Balladares, se pagarían en 20 años, y según Martinelli, en 2030 serían gratis…

Eso dijeron, ¿no?

Si el librito cambia cada cinco años, ¿debemos creerle hasta 2019?

Bueno, el pago de esa deuda trasciende este periodo…

Pero los planes aquí cambian cada cinco años…

Bueno, no es mal plan. Y si no seguimos pagando, ¿cómo construimos? Tenemos necesidades ilimitadas y recursos finitos.

¿Y prioridades bien puestas?

No las pongo yo, pero las veo muy bien alineadas.

No hay para cultura ni reparar calles, pero sí para iglesias y viajes. ¿Así?

Hay que buscar un balance exquisito.

¿Cómo?

Con mucho cuidado.

¿Cuánto le entrará a ENA con las nuevas tarifas?

No he cuantificado absolutamente. Los aumentos no representan ninguna utilidad importante, pero la nueva entrada de Punta Pacífica repaga la inversión del pórtico en menos de dos años.

¿O sea, no sabe cuánto les va a entrar ahora?

No es una cantidad importante… Yo en Punta Pacífica había recomendado que fuera más y el Ejecutivo decidió que no.

Si no es una cantidad importante, ¿para qué aumentaron?

Cada granito cuenta.

¿Para qué usarán los nuevos ingresos? ¿Mantenimiento o mejorar la fluidez?

Mantenimiento.

Vamos cosa por cosa. El corredor es un estacionamiento en horas pico.

La gente espera que su travesía desafíe las leyes de la física. Es que el sueño primero es tener carro y luego casa. ¿Cómo esperamos que no haya tranque? Si compartiéramos el vehículo, disminuiría el tranque. Por carro hay menos de dos personas.

El pavimento del tramo marino está terrible...

Ya fue licitado. Se iniciará el 4 de enero de 2017.

¿Por qué hay casetas en desuso?

No son necesarias.

En Atlapa hay dos deshabilitadas y ahí se forma un tranque violento.

Habilitar esas casetas no cambiaría el panorama.

En el Norte hay tramos a oscuras. ¿Por qué?

La empresa que da el mantenimiento se durmió cambiando las luminarias dañadas y las compañías de distribución eléctrica deben asumir la iluminación.

¿Quién paga la multa por obstaculizar la vía si me toca arreglar un ‘flat’? ¿Yo o ENA, que no tiene hombros?

Tenemos asistencia vial y cámaras. Van rápido cuando hay un carro detenido.

Había dos carriles, se robaron el hombro y ya hay tres. ¿Así de irresponsables?

100%.

¿Y si lo restaura?

Crearía un caos.

¿Qué hacen con las paradas clandestinas de buses?

Las vamos a eliminar.

¿Con los camiones que cargan piedras y parten los vidrios de otros carros?

Hemos conversado con el sector transporte y la dirección de Tránsito para exigir la protección que deben llevar los camiones en el vagón.

¿Con la gente caminando como en la acera?

Les decimos, pero solo les hacen caso a la Policía.

¿El Ejecutivo paga corredor?

Ya sí. Cuando entré no pagaban. Era insostenible. Los pasos libres representaban $3 millones al año.

¿Cuántos usuarios tienen los corredores al día?

Más de 600 mil.

¿Y cuánta plata le entra por semana a ENA?

Poco más de $3 millones.

¿La pantalla gigante que hay saliendo a Costa del Este es del hijo de Alberto Vallarino? Usted ya le tiró una peña por Twitter al alcalde sobre eso…

No sé, pero es abominable. Por mí que la quiten.

La ampliación del corredor Norte va de Brisas a la 24. ¿Lo lógico no era circunvalarlo hasta el Sur?

Si hubiese habido espacio.

Pero estaba planificado así, ¿no?

Desconozco…

¿Qué pasa con la anunciada ampliación del corredor Sur a tres carriles?

Desconozco eso… si se anunció fue irresponsable.

Las artimañas más panameñas para no pagar.

Tapar el tag con la mano, cortarlo o irse contra la barrera o hacer la del pegadito.