Amazon y Google presionan para que se autorice el uso de drones

Un pequeño dron que cae del cielo plantea una probabilidad de menos del 1% de causar una lesión grave en la cabeza en caso de golpear a un peatón, según los resultados del estudio publicado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Los resultados, que sólo examinaron un tipo de dron en una prueba de impacto directo con la cabeza de un muñeco de choque, es sin embargo un signo temprano prometedor en tanto la FAA desarrolla reglas para permitir vuelos de drones sobre multitudes de personas, un paso que se considera clave para el avance de aviones no tripulados con fines comerciales.

El estudio de la FAA encontró que un pequeño dron que pesa 2.7 libras también planteó hasta un 13 por ciento de probabilidad de causar una lesión grave en el cuello, muy por debajo del umbral de riesgo de 30 por ciento utilizado como punto de referencia para el nivel aceptable de riesgo de lesión en el estudio.

Los resultados del estudio son críticos para uno de los siguientes objetivos del gobierno y la industria de aviones no tripulados: la elaboración de normas que permitirían vuelos de rutina sobre multitudes.

La FAA en 2016 estableció las regulaciones que permiten vuelos con drones que pesan menos de 55 libras, pero en la mayoría de los casos los dispositivos no pueden operar directamente por encima de la gente.

Mejorar la comprensión de los riesgos para las personas y la forma de hacer drones más seguros es necesario antes de que Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. puedan entregar paquetes con ellos o cadenas de noticias como Time Warner Inc. y CNN puedan usarlos para la recopilación aérea de noticias.

Las pruebas fueron realizadas por un centro de investigación de la FAA conocido como ASSURE. Fue dirigido por un equipo de la Universidad de Alabama en Huntsville, y las simulaciones de choque se llevaron a cabo en maniquíes en la Universidad Estatal de Wichita, en Kansas.

Otros laboratorios de Estados Unidos, incluyendo un equipo en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, también han estado realizando pruebas de este tipo.

Permitir los vuelos de aviones no tripulados sobre áreas pobladas ha sido uno de los temas más polémicos que la FAA ha enfrentado en tanto la industria no tripulada creció rápidamente en los últimos años, y las empresas comenzaron a empujar a utilizar los dispositivos para controlar todo, desde torres de celulares hasta plantas químicas desde el aire.