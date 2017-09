Amazon presenta Echo Plus, una bocina para la casa inteligente

Amazon.com Inc. presentó una nueva versión de alta gama de su bocina Echo con un sistema de control para las casas inteligentes, intensificando la pelea con Alphabet Inc. y Apple Inc. por el control digital de los hogares de las personas.

El dispositivo, llamado Echo Plus, tiene un mejor sonido que los modelos anteriores y cuesta $150, menos que el precio actual de $180, dijo Amazon en un evento en Seattle el miércoles.

El sistema de control inteligente de la bocina permite al usuario conectar y controlar con comandos de voz otros accesorios, como luces, termostatos y cerraduras. Esto era posible antes, pero hacerlo era más complicado.

El ejecutivo de Amazon Dave Limp dijo que la Echo Plus ayudará a que los accesorios de casas inteligentes sean más populares. La bocina apoyará a más de 100 dispositivos fabricados por otras compañías y vendrá con una bombilla inteligente de Philips, dijo Amazon.

El nuevo modelo estará disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Nest, una empresa de Alphabet, hizo la primera incursión en serio en productos conectados para el hogar cuando hace seis años lanzó su termostato inteligente.

La compañía ahora ofrece timbres, cámaras de seguridad y detectores de humo con acceso a Internet, y ha tratado de convertir el termostato en un centro de control para los aparatos domésticos de otras empresas, con diferentes niveles de éxito.

Luego está la bocina controlada por voz de Google, Home, y el próximo HomePod de Apple. Este último es en buena medida un dispositivo de streaming de música, pero tiene cierta capacidad para controlar otras cosas en el hogar.