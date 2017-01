Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft crearán una compañía común para temas de inteligencia artificial

Apple se sumaría a Partnership on AI, un grupo de investigación sobre inteligencia artificial que integran Amazon.com Inc., Google, Facebook Inc., International Business Machines Corp. y Microsoft Corp.

La incorporación de Apple al grupo podría anunciarse esta semana, según personas familiarizadas con la situación. Representantes de Apple y de Partnership on AI no quisieron hacer declaraciones.

Cuando se anunció en septiembre la creación de esta organización sin fines de lucro, se anticipó que podrían sumarse otros integrantes. Apple, Twitter Inc., Intel Corp. y la empresa china Baidu Inc. estaban algunas de las ausencias destacadas en aquel momento.

Si bien el lanzamiento del asistente virtual Siri en 2011 le dio a Apple una presencia temprana en el ámbito de la inteligencia artificial para los consumidores, desde entonces ha perdido terreno frente a rivales como Google y Amazon.

La tendencia de Apple a mantener sus productos en secreto limitó sus esfuerzos para mejorar sus ofertas en materia de IA y contratar a los mejores talentos.

Esto se debe a que a los investigadores de IA les gusta publicar sus hallazgos, algo que Apple desaprobaba en el pasado. Este enfoque comenzó a cambiar a fines del año pasado con la contratación de Russ Salakhutdinov, profesor de Carnegie Mellon, y la publicación de su primer trabajo público sobre inteligencia artificial.

La incorporación a Partnership on AI es la más reciente señal de mayor apertura por parte de Apple. El grupo dice que tiene como meta !realizar investigaciones, recomendar las mejores prácticas, y publicar sus investigaciones bajo una licencia abierta