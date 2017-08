Facebook automatiza esfuerzo para marcar 'noticias falsas'

Facebook Inc. ha tomado medidas más contundentes para frenar la difusión de noticias falsas en su plataforma. La compañía anunció que ha creado un algoritmo de software para marcar noticias que pueden ser sospechosas y enviarlas a terceras partes para que verifiquen los hechos.

Si los revisores de datos analizan la noticia y escriben información que la desacredita o la contextualizan, esta información podría aparecer debajo del contenido original en el feed de noticias de Facebook, de acuerdo con una publicación de la compañía.

Facebook ha estado tomando medidas para asegurarse de que las noticias difundidas en su red social son rigurosas, sin intervenir de una forma sesgada.

La compañía ha estado trabajando estrechamente con verificadores de hechos como Snopes y Politifact, experimentando a principios de este año con etiquetas como "disputado por snopes.com", por ejemplo.

La medida no siempre ha funcionado. Como ha informado el periódico The Guardian, a veces el hecho de que una figura con autoridad diga que no se lean ciertas noticias ha hecho que éstas se difundan más rápidamente.

Después de la victoria del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones, Facebook fue objeto de críticas por permitir que información falsa se propagase masivamente, lo que podría haber resultado en votantes mal informados.

Un engaño viral, por ejemplo, afirmaba que el papa Francisco había respaldado a Trump. Tras negar inicialmente que las noticias falsas en Facebook pudiesen haber influenciado las elecciones, su máximo responsable Mark Zuckerberg decidió que la empresa debía dar prioridad a informar correctamente a los usuarios.

En los meses transcurridos desde las elecciones, Trump ha utilizado el término "noticias falsas" para referirse a los medios de comunicación convencionales.