El canal Freeform de Disney prueba con un formato estilo Netflix

Con tantos millennials viendo vídeos en el teléfono y en las tabletas estos días, el canal de televisión por cable Freeform, de Walt Disney Co., probó algo nuevo con el estreno, el 2 de enero de la serie " Beyond".

Los seguidores pudieron ver a través de la web o la aplicación de Freeform los 10 episodios de la serie de ficción fantástica. Aunque para los servicios de streaming como Netflix Inc. subir a su web temporadas completas de programas es lo habitual, fue un debut para un canal de Disney.

Muchos espectadores vieron las 10 horas de una sentada, devorando el contenido de más dos meses de televisión en menos de medio día.

"Los atracones solían ser algo un poco indeseable", dijo Tom Ascheim, presidente de Freeform. "Ahora es la forma en que la gente quiere ver la televisión".

Los canales de televisión de todo tipo se están adaptando a grandes cambios en los hábitos de consumo de televisión. Netflix, pionero en streaming, demostró que ofrecer temporadas completas de House of Cards y Breaking Bad podía aumentar el interés en los programas. Eso está obligando los canales de televisión convencionales a repensar su estrategia.

El año pasado, NBC dejó a los espectadores ver on line la temporada entera de " Aquarius" inmediatamente después del estreno. Freeform cambió su nombre hace un año. Antes se llamaba ABC Family. Una decisión que refleja un cambio en el público al que se dirige, que pasó de las adolescentes a ser un público más amplio, familiarizado con la tecnología y que abarca desde los 18 a los 34 años.

A los programas destinados a los jóvenes, como el mayor éxito de la cadena, " Pretty Little Liars", Ascheim les ha sumado " Shadowhunters", adolescentes de unos veintitantos años de edad luchando contra los malos espíritus para salvar al mundo, y " Beyond", en el que un joven despierta tras 12 años de coma y descubre que tiene superpoderes.

"Beyond" atrajo a 14.2 millones de espectadores en su primera semana, de los cuales casi la mitad vio la serie on line, según con Freeform. En parte como respuesta a las peticiones de los espectadores a través de las redes sociales, Ascheim anunció el martes planes de grabar una segunda temporada.

Disney no está abandonando el tradicional modelo de negocio de televisión paga. Los espectadores que quieran ver la temporada completa de "Beyond" on line todavía tienen que demostrar que son suscriptores del cable o pedir prestados los datos a sus padres.

Para los espectadores on line, Ascheim redujo el número de anuncios por capítulo a cuatro de los 25 que aparecen en la televisión normal, y aun así igualó los beneficios de lo que el cable gana con cualquier carga comercial normal. Entre los patrocinadores visibles de la web están Apple Inc., Verizon Communications Inc., la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la película de entretenimiento de STX "The Bye Bye Man".