Google introduce controles táctiles en chaqueta de Levi Strauss

Levi Strauss comienza a vender esta semana una chaqueta de jean con controles táctiles cosidos en su tela, el primer producto de moda que nace de su colaboración con Google.

La icónica empresa de moda estadounidense, cuya historia se remonta a la fiebre del oro a mediados de los años 1800, se internará en el "boom" global del internet móvil con su "Chaqueta de camionero con Jacquard".

Esta chaqueta de jean, dirigida principalmente a ciclistas, tiene el puño de una manga hecho con una tela especial Jacquard que se sincroniza sin necesidad de cables con teléfonos inteligentes, activando una serie limitada de comandos al dar toques o deslizar la mano por el tejido, según mostró un vídeo publicado en Youtube por Levi Strauss.

Phone, keys, wallet, jacket. New tech for your commute: a @LEVIS jacket with #JacquardbyGoogle technology woven in → https://t.co/OxAz9K4u8lpic.twitter.com/B5zjusmGQ5