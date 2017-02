Univisión anuncia lanzamiento de sitio web de deportes digitales

Fusion Media Group de Univisión presentó un sitio web dedicado a la cobertura de deportes, su primera propiedad de nuevos medios desde la compra de la quebrada Gawker Media LLC el año pasado.

Editores del sitio web deportivo Deadspin y Kotaku estarán al frente del nuevo portal, llamada Compete, comenzando con dos escritores de tiempo completo que cubrirán las noticias y la cultura de los videojuegos competitivos.

Gillette, el fabricante de rasuradoras de Procter & Gamble Co., será el único anunciante durante los primeros seis meses. Univision Holdings Inc., propietario de Fusion Media Group, intentará ganar dinero con contenido de marca, o publicidad que se asemeje a artículos y eventos en vivo, incluyendo posiblemente organizar su propio torneo de videojuegos.

Aunque Univisión es más conocida por su cadena en español, Fusion ha sido su intento de llegar a una audiencia más joven y diversa, y la mayoría de sus propiedades escriben y producen video en inglés.

Univisión, con sede en Nueva York, propiedad de Grupo Televisa SAB y un conjunto de inversionistas de capital privado, ha estado planeando una oferta pública inicial. El nuevo sitio web de Univisión marca el último intento de las compañías de medios y ligas deportivas de capitalizar la creciente popularidad de los deportes electrónicos, donde los expertos en videojuegos compiten en torneos por miles de dólares en premios.

La firma de estudios de mercado Newzoo estima que los videojuegos competitivos serán una industria de mil millones de dólares para 2019.

ESPN, de Walt Disney Co., lanzó el año pasado su propio sitio web para cubrir deportes electrónicos. La NBA está creando una nueva división para jugadores que se destacan en básquetbol de videojuegos. Turner Broadcasting, de Time Warner Inc., y WME IMG crearon el año pasado una liga de videojuegos competitivos para atraer nuevo público –en su mayor parte hombres jóvenes- que ha resultado esquivo para los canales y los avisadores que no miran televisión tradicional.

El editor jefe de Deadspin, Tim Marchman, dijo que contempla que Compete cubra información más liviana, como si los jugadores transpiran mucho mientras operan los videojuegos, y temas más serios, del tipo de “el poder corruptor del dinero televisivo”.

Las primeras publicaciones de Compete comprenden análisis de torneos de videojuegos y una serie de artículos del tipo de un jugador que enfrenta a un hacker que se hizo pasar por él, además de una entrevista a uno de los mejores jugadores del mundo de Street Fighter.