Amy Winehouse, víctima de un robo

7:49 a.m. - LONDRES, Reino Unido. (DPA). -Unos ladrones aprovecharon las semanas de descanso de la cantante de soul británica Amy Winehouse en el Caribe para entrar en su casa de Londres, informa en su edición on line hoy el diario The Sun.

Los delincuentes se llevaron en la madrugada objetos por valor de unos 20 mil dólares, entre ellos una televisión de pantalla plana, cinco guitarras y aparatos digitales de grabación de su estudio.

Fuentes cercanas a la cantante, de 25 años, señalaron que está muy "decepcionada" pero "aliviada" de que entre los objetos robados no está su guitarra favorita, porque se la llevó consigo al viaje. Pese a ello, es el valor sentimental de algunas guitarras desaparecidas lo que más lamenta.

La Policía investiga los hechos, cometidos el jueves por la mañana por dos hombres, pero no ha capturado a los responsables hasta ahora. Los ladrones tuvieron tanta prisa al huir que se les cayeron algunos objetos.