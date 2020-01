Auténticas estrellas en la pasarela de Nueva York

11:10 a.m. - Nueva York, (DPA). -Uno de los primeros desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, el "Heart Trusth Show", contó con la presencia de auténticas estrellas de todas las tallas posibles sobre la pasarela.

Entre otras, la estrella de Hollywood Angela Bassett, Kim Cattral de Sex And The City y la ex tenista Billie Jean King exhibieron anoche diseños de Bill Blass, Diane von Frstenberg o Donna Karan. Casi todos los vestidos eran de color rojo; el propósito de este show era llamar la atención sobre las enfermedades cardiacas en las mujeres.

La primera dama estadounidense Laura Bush, firme impulsora de la iniciativa, estaba sentada en primera fila. Nicole Miller se inspiró este año en la cultura peruana y entregó vestidos con grandes superficies de colores, ante el entusiasmo de la estrella invitada Cyndi Lauper.