Celebridades participan de programa sobre el cáncer

9:58 a.m. - LOS ÁNGELES, EU (AP). -Diane Lane, Marcia Cross y Mark Harmon estarán entre las más de 100 celebridades que participarán de "Stand Up To Cancer", un programa para reunir fondos en la lucha contra el cáncer.

Kyra Sedgwick, Jay Leno y Ryan Seacrest se han sumado al programa de una hora que será transmitido en simultáneo, sin cortes publicitarios, por las cadenas ABC, CBS, Fox, NBC y varios canales de cable.

Otras estrellas cuya participación se anunció previamente son Sally Field, el ex basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar y George Clooney.

Las donaciones se utilizarán para financiar investigaciones en cáncer.