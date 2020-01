David Grossman desairó a Olmert durante ceremonia

2:01 p.m. - ISRAEL (EFE). -El escritor israelí David Grossman desairó al primer ministro, Ehud Olmert, durante una ceremonia en la que recibía el Premio Emet de Arte, Ciencia y Cultura, informan hoy medios de comunicación locales.

El evento se celebró anoche el en Teatro Jerusalén, en el momento en que Grossman era galardonado con el premio y rehusó extender la mano al jefe del Gobierno israelí y a la presidenta del Tribunal Supremo, Dorit Beinisch.

Grossman perdió a su hijo Uri durante la Segunda Guerra del Líbano, en el verano de 2006, días después de que junto a un grupo de intelectuales israelíes pidiera al Ejecutivo cesar la ofensiva en el país árabe vecino y pactar un alto el fuego con Hizbulá.

Los organizadores de la ceremonia de entrega de los premios conocían que Grossman no tenía intenciones de estrechar la mano a Olmert y éste fue informado con anterioridad. El primer ministro no se acercó al escritor cuando fue galardonado con el premio.

Tras el acto, el autor afirmó: "No estrecho la mano del primer ministro. Doy por hecho que podéis entender la razón". En un discurso pronunciado en un acto en recuerdo del primer ministro asesinado Isaac Rabin, celebrado el año pasado, Grossman afirmó que "en este momento no hay rey en Israel... nuestro liderazgo es hueco". Y se dirigió directamente al primer ministro Olmert a quien espetó: "Realmente estoy afligido, pero tengo más tristeza que enojo. Este país y lo que tú y tus amigos estáis haciendo me duele".

El Premio Emet, valorado en 1 millón de dólares es concedido por la Oficina del Primer Ministro y la Fundación Alberto M. Nissim.