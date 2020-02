Gobernadores de la Academia honrarán a Coppola

1:40 p.m. - LOS ÁNGELES, EU (AP). -Un amigo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le dejó un mensaje, pero Francis Ford Coppola no quiso devolverle la llamada.

"Bueno, siempre me pongo nervioso cuando recibo una llamada de los viejos donde vivo", explicó el director de clásicos como El Padrino y Apocalipsis ahora. "Es como que, ¿por qué me estás llamando? ¿Quién está enfermo? Quién se murió?, pero se trataba de buenas noticias".

De hecho. El ex presidente de la Academia, Sid Ganis, había llamado a Coppola para informarle que será honrado con el Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg, a entregarse en la segunda ceremonia anual de los Premios de los Gobernadores el sábado por la noche en Hollywood.

"Es algo así como el máximo premio a la producción", apuntó Coppola. "He sido un escritor, un director y he recibido más honores de los que me correspondían por eso. El premio Thalberg para mí es como una especie de trifecta".

La Academia le ha entregado cinco premios Oscar a Coppola: como coescritor de Patton (1970), como coescritor de El Padrino (1972) y como coescritor, productor y director de El Padrino II (1974).