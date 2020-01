Harry Potter alborota Londres con el final de la saga

3:22 p.m. - LONDRES, Reino Unido (EFE). - La película Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, del director David Yates, no sólo cierra la puerta al mundo fantástico que ideó la británica JK Rowling, también disuelve toda una "familia" que orbita alrededor de una década de aventuras del hechicero más famoso del planeta.

En una rueda de prensa multitudinaria que congregó en Londres a 250 periodistas de todo el mundo, casi todo el equipo de la saga más taquillera de la historia compartió hoy, entre risas, impresiones en la presentación mundial de esta octava y última entrega, que viene, además, en formato 3D.

Fue notable en el Hotel St Pancras Renaissance London, pegado a la emblemática estación de tren de Kings Cross -el origen del mundo mágico que creó Rowling en 1997-, la ausencia de su protagonista, el británico Daniel Radcliffe, a quien ataron hoy compromisos laborales en Broadway.

Aunque físicamente a muchos kilómetros, el actor confesó mediante un mensaje grabado que lo que más echará de menos del fenómeno Potter, que lleva $6 mil 300 millones de recaudación, será los "grandes amigos" hechos durante diez años de rodajes sucesivos.

El británico, que volará a tiempo para pasearse mañana por la alfombra roja, destacó que este último filme, basado en un libro que se publicó en 2007, es "el mejor de todos en cuento a calidad".

"Ha sido un privilegio ver crecer profesionalmente a mis compañeros, con los que he aprendido muchísimo. Entre todos hemos creado un vínculo inquebrantable, una familia", observó melancólico.

El desenlace de la vibrante saga, que se estrenará en las salas de cine de todo el mundo el 15 de julio en 3D y 2D, y cuyos trailers oficiales ya han visionado en internet más de 73 millones de personas, mezcla otra vez elementos comunes con las anteriores como el vértigo, el amor, la lealtad y ahora, también, la guerra.

Y es que el trío protagonista formado por Harry, Hermione y Ron vuelve a volcarse en la batalla contra el mal para derrocar al maligno Voldemort, encarnado por Ralph Fiennes, presente pero poco hablador, que definió a su personaje como "un villano de alta definición".