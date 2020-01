Hermanos Coen ganan premio de un millón de dólares en Israel

7:38 a.m. - TEL AVIV, Israel. (AP). –La hermanos cineastas Joel y Ethan Coen ganaron un premio por un valor de un millón de dólares.

La Fundación Dan David concede tres premios cada año, en las categorías de pasado, presente y futuro.

Los hermanos Coen ganaron la categoría de “presente” por un trabajo que fue descrito como “único en la historia del cine”.

Joel Coen dijo que había querido visitar Israel durante mucho tiempo y mencionó que su madre había vivido en Israel.

Los Coen han coescrito y codirigido películas tan conocidas como The Big Lebowski, Fargo, No Country for Old Men y True Grit.