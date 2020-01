Miss EU se toma caída con humor

11:14 a.m. - HANOI, Vietnam (AP). -Miss Estados Unidos aprendió una simple lección de su humillante resbalón en el certamen Miss Universo 2008, segundo año consecutivo en que la representante de su país cae al suelo.

"Creo que tendré que tomar unas clases de pasarela", dijo Crystle Stewart a la AP en entrevista telefónica el lunes, horas después que su percance se transmitió en vivo alrededor del planeta.

"Nunca hubiese imaginado que me iba a caer en el concurso de Miss Universo, justo después que Miss Estados Unidos se cayó el año pasado", dijo Stewart. "Siempre me pregunté: Dios mío, si eso me pasara, ¿qué haría yo?"

Stewart se toma el incidente tanto con humor como con filosofía y está determinada a seguir adelante. "Estas cosas pasan", expresó la beldad de 26 años. "Estoy perfectamente bien. Viajaré de regreso a Nueva York y seguiré adelante con mi vida".

La caída de Stewart se produjo segundos después que apareció en el escenario para la competencia en traje de noche. "Mi vestido tiene hermosas cuentas abajo, pisé el traje y eso me hizo resbalar. Fue como si estuviera en patines. No hubo una conspiración ni nada. Nadie puso canicas en el piso. Fui yo".