Muere Vincent Ford, autor de la canción 'No woman no cry'

10:53 a.m. - KINGSTON, Jamaica (EFE). -El compositor Vincent Ford, al que se atribuye la letra de la canción No woman no cry, uno de los principales éxitos del cantante de "reggae" Bob Marley, ha fallecido a los 68 años de edad a causa de complicaciones en su diabetes, informó hoy el diario The Jamaica Observer en su edición digital.

Según la pagina web del rotativo "The Gleaner", el portavoz de la fundación Bob Marley de Kingston, Paul Kelly, "Tata", como era más conocido, murió el domingo como consecuencia de la diabetes e hipertensión que padecía.

La enfermedad le había obligado a permanecer en una silla de ruedas tras la amputación hace dos años de sus dos piernas.

Compañero de Marley en los años sesenta en el gueto de Trench Town de Kingston, que inspiró las composiciones musicales del mítico cantante de "reggae" fallecido en 1981, al rastafari ahora fallecido se le atribuyen otras composiciones musicales del álbum Rastaman Vibration.

La famosa canción No woman no cry forma parte del álbum Natty Dread, editado en 1974, y uno de los principales éxitos mundiales del grupo "Bob Marley and The Wailers" en el que también figuraron Peter Tosh y Bunny Livingston.