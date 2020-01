Muere el cerdo mascota de George Clooney

Washington, EU (EFE).- Max, el cerdo de unos 130 kilos que vivía con el actor estadounidense George Clooney en su residencia situada sobre las lomas de Hollywood, ha muerto, según informó hoy la revista estadounidense People.

El animal convivió con el actor a lo largo de 18 años, y según declaró hoy el propio Clooney, "era un cerdo de los más mayores que habían visto los veterinarios".

"Me ha sorprendido. Ha compartido una gran parte de mi vida". El actor, declarado recientemente por People como el hombre más sexy del 2006, no estaba en el momento del fallecimiento, ya que se encuentra promocionando su última película The Good German, donde comparte cartel con la actriz Cate Blanchett.