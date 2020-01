NBC pone a Jay Leno en horario estelar

8:21 a.m. - LOS ÁNGELES, EU (Reuters). -La cadena de televisión NBC tiene previsto anunciar el martes que el comediante Jay Leno comenzará un programa diario en horario estelar el año próximo, tras su planeado retiro como estrella de The Tonight Show, reportó el New York Times.

El futuro de Leno ha estado en duda desde que NBC sorprendió hace cuatro años al anunciar que el conductor abandonaría The Tonight Show en 2009 para ser reemplazado por Conan O’Brien, quien actualmente conduce Late Night, el show de NBC que sigue al de Leno.

En julio, NBC informó que Leno, de 58 años, quien reemplazó en 1992 a Johnny Carson, animaría su último programa del Tonight Show el 29 de mayo. Pero ejecutivos de la televisora dijeron que aún estaban analizando maneras para mantenerlo en la cadena, que es una unidad de NBC Universal, controlada por General Electric Co.

En tanto, se sabe que una serie de cadenas rivales, incluyendo ABC, de Walt Disney Co, han hecho propuestas al comediante que por largo tiempo ha sido el vencedor indiscutido en la guerra de audiencia de la televisión nocturna estadounidense.