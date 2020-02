Obtienen modelo de vacuna preventiva contra el sida

10:25 a.m. - MADRID, España (EFE). -Un consorcio internacional, en el que participan investigadores españoles, ha dado nuevos pasos en el desarrollo de una vacuna preventiva contra el virus del sida al obtener un modelo que podría administrarse mediante aerosoles y por vía respiratoria.

El trabajo, cuyas conclusiones se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que el nuevo ensayo, que ha sido probado en monos y humanos en fase clínica inicial con resultados positivos, emplea antígenos modificados de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), una sustancia que da lugar a la formación de anticuerpos.

Según los resultados del segundo ensayo, en el que participaron 40 personas sanas, el 90 por ciento de los vacunados dio una respuesta inmune de células CD4+ y CD8+ frente a los antígenos del VIH, una reacción que se mantuvo al menos durante 72 semanas.