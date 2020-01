Página del lector_20120103

JUEGOS QUE NO SON DE NIÑOS Las bombitas y otros juegos pirotécnicos, que muchas personas acostumbran a usar para las fiestas de fin de año causan graves quemaduras en los niños, que conforman la mayoría de las víctimas. Autoridades y padres de familia deben estar alerta y cuidar a los niños para evitar accidentes y quemaduras que muchas veces tienen daños graves e irreversibles. Queja por noticia de trasparenciaLa presente tiene como finalidad exteriorizar nuestra preocupación por la noticia que el diario que usted dirige ha publicado sobre la transparencia de algunas instituciones gubernamentales en sus páginas web. Las bombitas y otros juegos pirotécnicos, que muchas personas acostumbran a usar para las fiestas de fin de año causan graves quemaduras en los niños, que conforman la mayoría de las víctimas. Autoridades y padres de familia deben estar alerta y cuidar a los niños para evitar accidentes y quemaduras que muchas veces tienen daños graves e irreversibles.

La presente tiene como finalidad exteriorizar nuestra preocupación por la noticia que el diario que usted dirige ha publicado sobre la transparencia de algunas instituciones gubernamentales en sus páginas web. Después de conocer la información aparecida el domingo 18 de diciembre en La Prensa, en la que se afirmaba que el Sistema Estatal de Radio y Televisión [SERTV] era una de las entidades que reflejaba 0.00% de transparencia en su página web, queremos manifestarle nuestra disconformidad con la corrección a medias que publicaran el lunes 19 de diciembre.

Queremos aclararle que el Sistema Estatal de Radio y Televisión en la primera medición, realizada en marzo de 2011, obtuvo 7 puntos, lo que equivale a un 29.17%, el cual logramos mejorar en la medición de noviembre de este año, subiendo a 17 puntos, o sea, 70.83%.

Al no sentirnos conformes con la aclaración hecha por ustedes, ya que nunca hemos marcado un 0% de transparencia, solicitamos formalmente se haga una explicación al respecto con la misma prominencia con que fue publicada la primera noticia, según lo establece el derecho a réplica.

Considerado como un periódico serio, lo correcto era que corroboraran esta información, ya que, lamentablemente, la misma se publicó sin tener en cuenta el daño que se le hacía a la imagen del Sistema Estatal de Radio y Televisión como único medio de comunicación del Estado.

Al ser preguntado sobre este caso, el periodista González explicó que la información la tomó de la página web del Consejo Nacional de Transparencia, tal como le indicó la señora Abigaíl Benzadón, luego de la entrevista que le hiciera. Esa fue la información que utilizó para redactar la noticia a la que se hace referencia.

Marisín LuzcandoDirectora General SERTV

Me dirijo a usted con el acostumbrado respeto para brindar algunos comentarios sobre la noticia “Pobre desarrollo del mercado de valores,” escrita por la periodista Edith Castillo Duarte, y publicada por el diario La Prensa, en su edición del lunes 19 de diciembre de 2011, ya que en mi calidad de superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores creo necesario aclarar el contenido del citado informe del Foro Económico Mundial, y brindar a sus lectores cifras que evidencian la realidad del desempeño del mercado de valores en Panamá. Lo primero que debemos decir, es que a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá no se le ha presentado solicitud alguna de organismos extranjeros que pudieran nutrir el Informe de Desarrollo Financiero del Foro Económico Mundial.

Podemos mencionar que consultamos con una fuente local que nos aseguró “que la información no fue solicitada a ninguna institución”. Inclusive, una revisión minuciosa del citado informe revela que las fuentes de los datos sin cifras para la República de Panamá –que la periodista concluye se debe a que Panamá no los entregó– son el World Bank y el Bank of International Settlements.

Para ser más precisos, los rubros de los cuales el informe no contiene data sobre Panamá son las transacciones de la moneda local en el mercado spot (Forex), las emisiones de bonos en moneda local y el mercado de derivados. Sobre estas quisiera precisar algunos detalles a continuación.

En nuestro país, la moneda nacional es el balboa (PAB) pero circula el dólar estadounidense (USD). El balboa históricamente ha sido indexado al dólar estadounidense; esto es, su valor es siempre idéntico al [del] dólar. Por lo anterior, no hay en el mercado spot una convergencia de especuladores o comerciantes con la necesidad de adquirir balboas, y conforme a esto, el balboa no aparece en el reporte del mercado spot contenido en el informe antes mencionado.

En cuanto a los bonos en moneda local la situación es también propia de la circulación del dólar estadounidense, ya que los emisores panameños, para atraer un mayor número de inversionistas tanto locales como extranjeros, emiten sus bonos en dólares estadounidenses, lo cual explica la ausencia de cifras sobre emisiones en moneda local.

Por último, en el mercado de derivados podemos mencionar que en este año la Bolsa de Valores de Panamá presentó documentos para iniciar un programa de opciones, su primera incursión en el mercado de derivados, y por no haberse activado a la fecha dicho programa, tampoco existen cifras que reportar.

Siendo así las cosas, es claro que ni Panamá dejó de entregar datos al Foro Económico Mundial, ni es la Superintendencia del Mercado de Valores la fuente directa de los datos que fueron utilizados. Sin embargo, vale la pena aclarar que en nuestra página web www.supervalores.gob.pa podrá encontrar suficiente información sobre la actividad del mercado, y también tenemos disponible un boletín semanal que es enviado por correo electrónico a quienes se suscriben a través de nuestra página web.

Ciertamente no podemos comparar a Panamá, un país de 3.5 millones de habitantes y 122 emisores, con Brasil que tiene 190 millones de habitantes y 580 emisores, o con otros países de similar tamaño. En nuestro país, por las características propias en cuanto a tamaño y composición de la base de inversionistas, ha resultado difícil generar un mercado secundario, lo cual las calificadoras de riesgo han advertido es de suma importancia, y conforme se está trabajando en mejorar esta situación; sin embargo, el desarrollo en otros aspectos durante los últimos años ha sido sumamente favorable, comparado con el desempeño de años anteriores. Calificar al mercado de valores local con un pobre desarrollo entonces, además de afectar la imagen de una creciente industria, no le hace justicia al gran esfuerzo mancomunado que realizan el sector público y privado para alcanzar el desarrollo de esta actividad en estos últimos años. Las cifras hablan por sí mismas. Los montos representativos de las emisiones en el mercado local durante los años 2010 y 2011, representan respectivamente (e históricamente) el primer y tercer mejor año en cuanto a cifras de ofertas de valores en Panamá. Hablamos de USD 2,317 millones en el 2010 y cerca de 1,500 millones en lo que va de este año. Otra muestra del auge que está teniendo esta industria en Panamá, a la par del crecimiento económico nacional, es el número de nuevos intermediarios que operan en la República de Panamá. La cifra de casas de valores y asesores de inversiones aumentó, entre el 2001 y el 2009, de 21 a 74; o sea, se registraron un promedio de 6 intermediarios adicionales por año, mientras que en el 2010 y 2011 la cifra escaló de 74 a 120, o sea, un promedio de 23 nuevas empresas por año. También podemos precisar que las transacciones realizadas en los mercados internacionales y el mercado local por las casas de valores registradas en Panamá se duplicaron en tan solo 3 años, de los USD 33 mil millones registrados en el 2008 a más de 67 mil millones registrados en lo que va del año 2011.

Para terminar, quisiera señalar que mientras que la noticia publicada en su diario el 19 de diciembre señala que “a la fecha... no se ha nombrado la Junta Directiva” de la Superintendencia, en Gaceta Oficial No. 26922-B del 30 de noviembre de 2011 se hizo público el Decreto Ejecutivo No. 527 del 29 de noviembre de 2011, “por el cual se nombra a los miembros de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores”.

Para escribir la noticia en mención, la periodista Edith Castillo tomó la información del informe del Foro Económico Mundial y como fuente citó al expresidente de la Comisión Nacional de Valores Carlos Barsallo. Sin embargo, se debió citar también a otras fuentes relacionadas con el tema para buscar y lograr el balance de la noticia.

Alejandro Abood AlfaroSuperintendente de la superintendencia del mercado de valores de Panamá

Los medios nacionales registran la noticia con el titular “Ataque aéreo/avión israelí ataca Gaza por represalias/Militares israelíes dijeron que la aeronave disparó en dirección de una fabrica de armas en respuesta a ataques lanzados desde Gaza”.

La noticia se origina en Associated Press, quienes no se caracterizan por ser mentirosos, pero así y todo el texto de la nota revela que se tuvo mucho cuidado de no caer en mentiras.

Y, sin embargo, no dejaron de mentir. Los militares israelíes -en número indeterminado- dijeron -no afirmaron ni aseguraron- que la aeronave disparó en dirección -sin que hubieran afinado la puntería- de una fábrica de armas- que pudieran haber sido cayados, arcos y cualquier otro- en respuesta a ataques lanzados desde Gaza- o tal vez un poco mas acá o un tanto más allá- nada definido ni claro.

La aeronave era anónima, así como también la fábrica de armas. Y probablemente todo lo demás era igualmente incierto y difuso. Lo único cierto es la represalia de Israel, pues ellos toman venganza de todo lo que pueden, así sea que la represalia fuera justificada o no, real o imaginaria.

Recordemos cómo un buque turco que se dirigía a Gaza con fines caritativos fue atacado y su tripulación masacrada alegando que tenían armas, pero se supo que la única era un cuchillo de cocina.

JUAN MANUEL hANDALReasegurador jubilado

Por esto medio agradezco la publicación del reportaje “La pobreza no se combate con subsidios, dice estudio” [de la periodista Edilsa González Roca], el 22/12/2011 en el diario La Prensa, página 12A. Sin embargo, queremos aclarar que el título otorgado a dicho reportaje no refleja la realidad de la investigación.

El estudio “Evaluación psicológica y social de la Red de Oportunidades” sí contempla que los subsidios pueden ayudar a disminuir la pobreza, y que tienen resultados aun más positivos si se complementan con acompañamiento familiar, dando seguimiento a los beneficiarias y con capacitaciones continuas.

Consideramos que publicar este tipo de titular le da un giro negativo a un estudio que está brindando resultados positivos. Igualmente afecta negativamente la credibilidad y la promoción de las investigaciones científicas que se desarrollan en Panamá, al equipo investigador, a las instituciones tanto internacionales como nacionales que lo apoyan y a los beneficiarios que participaron del estudio. Por lo que agradecemos la publicación de esta nota aclaratoria y evitar en el futuro difundir titulares erróneos que puedan llevar a la mal interpretación de los resultados de la investigación.

En la nota se explica que el subsidio se ha implementado junto a las capacitaciones porque solo no cumpliría su objetivo, que es sacar a las personas de la pobreza. Incluso, una de las beneficiadas con el subsidio declara que con la capacitación recibida podría ya prescindir del subsidio y sobrevivir. De tal forma, que no hay error en el título, ya que la pobreza se combate con la educación y capacitación.

Katherina ÁlvarezPsicóloga Social que lideró la investigación apoyada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología