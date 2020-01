Página del lector_20121116

[FOTODENUNCIA]Calles de espanto La zanja que se observa en la fotografía, aparte de ser un paraíso para la reproducción de los mosquitos, constituye un peligro para los automovilistas que se aventuran a pasar por el lugar. El enorme hueco está ubicado en la calle 12 Río Abajo, cerca de la Vía España. Dicen los moradores que el “cráter” ha sido reparado en otras ocasiones, pero se vuelve a dañar. Esto es solo una muestra de las deterioradas calles de la ciudad, principalmente en las áreas de Río Abajo y Parque Lefevre. Los únicos que no se quejan son los vendedores de amortiguadores para autos. Intereses que mueven a Ricardo MartinelliViendo el artículo de opinión de Carlos Eduardo Galán, Un país a la venta (publicado el pasado 26 de octubre), quisiera abundar sobre el tema de las habilidades e intereses que mueven a nuestro presidente. Él es un comerciante que empezó desde abajo y supo trepar, literalmente, a posiciones mayores ejerciendo sus mejores aplicaciones, al mismo tiempo que aprendía lo necesario para seguir adelante. Teniendo esto en cuenta, podemos entender mejor su entusiasmo en tratar de vender todo lo que pueda ser vendido, incluyendo la apertura de la puerta grande para que pasen los mineros del oro sin que le importe lo que estos hacen en el ejercicio de su actividad minera. Hay sospechas de que su beneficio en las minas que él patrocina está representado en participaciones accionarias. También se interesa en crear servicios tales como el Metro, el Metro Bus y otros. Sin olvidar la compra de los corredores a precios superlativos. Como buen comerciante que es, tiene sus instintos comerciales bien afinados y su codicia debidamente orientada: donde hay negocio, hay ganancias. Si para lograr esto tiene que derribar obstáculos, controles y otros impedimentos, él se las ingenia para sobrepasarlos uno tras otro. Eso hizo de tal modo que no vaciló en aceptar una auditoría hecha por gente no apta para ello, por no tener la licencia que los auditores deben tener en Panamá para operar en estos casos. Son los que reorganizaron el pasado de ICA de modo que fuera posible crearle un patrimonio superior dejando por fuera el historial de esa empresa, desde que recibió la concesión hasta una fecha más reciente, de modo que no se note cómo ICA pudo hacer millones con capital prestado. También encontró vendibles los terrenos de la Zona Libre de Colón, que vino a ser la gota de agua que desbordó el vaso, con lo que se vio obligado a echar pie atrás. Es cierto que muchas de las cosas que emprendió son útiles para el país y dejarán un recuerdo imperecedero en la historia del desarrollo nacional. No solo eso sino que el volumen de movimientos económicos del país, visto desde fuera con ojos de contable, parecen demostrar un progreso tremendo. Por esto, logra mejoras en la opinión crediticia internacional, con lo que encuentra la forma de que algunas de sus adquisiciones a crédito se constituyen de modo que no formen parte de la deuda nacional, con lo que se remueven las limitaciones que pudieran presentarse. En suma, se puede decir de este presidente que es un genio para el comercio desde el punto de vista del beneficio líquido que deja a quien lo crea y organiza. Todos los obstáculos presentes y futuros están resueltos al tomar control de ramas del Gobierno que se supone debían servir de contrapeso para asegurar su seriedad y honestidad. Y aunque a nivel interno puede sentirse más o menos seguro, trata de asegurar su bienestar futuro reviviendo el tema de Parlacen (Parlamento Centroamericano) a fin de que a él también le sirva, lo que a otros políticos deshonestos tranquiliza. Desde el punto de vista del interés nacional, lo que va a dejar para el futuro son buenos elementos, y seguramente los incentivos que motivaron la acción queden enterrados en el tiempo y él tenga la vía libre para disfrutar del botín que su ingenio creó. Ese será el precio que tendremos que pagar para que alguien se tome la molestia de emprender dentro de un período de cinco años lo que para otros requeriría muchos más.JUAN MANUEL HANDAL EMPRESARIOMal ejemplo de TrujilloDurante 31 años (1930-1961) la llamada “Era de Trujillo”, todos los estamentos del Estado dominicano funcionaban sin ninguna “violación”. Todo acto de corrupción, tortura o condena era borrado, negado. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados. Trujillo prestó especial atención a mejorar las Fuerzas Armadas. El personal recibió generosa paga y beneficios bajo su régimen y amplió sus filas, así como los inventarios de equipo. Trujillo mantuvo el control sobre su cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo y la frecuente rotación de tareas, que inhibió el desarrollo de sus seguidores personales. El establecimiento del monopolio del Estado dominicano sobre todas las empresas importantes en el país trajo riquezas a través de la manipulación de los precios y malversación de fondos de Trujillo. Se pudiera decir lo incontable que era la lista de colaboradores de Trujillo. La dictadura atrajo a su seno, en su larga duración de más de 30 años, a todos los hombres y mujeres de valía del país, y contó con el concurso y, a veces, con la adhesión entusiasta de la inmensa mayoría de los intelectuales dominicanos. Los que al comenzar el régimen lo repudiaron con energía o lo vieron íntimamente con desafección, terminaron con unirse a aquel “pulpo” cuyos tentáculos fueron poco a poco abarcando a toda la nación e introduciéndose incluso en todos los hogares. Era imposible vivir en el país sin ser en una u otra forma amigo de Trujillo. El que osaba desafiarlo abiertamente sabía que se condenaba a sí mismo a permanecer en el país como un proscrito, visto por la mayoría con aprensión y sin derecho a disfrutar de las expansiones de orden social, propias de todos los seres humanos. La asistencia a los actos políticos organizados para rendir culto a Trujillo, o para condenar algún acto de desafección al régimen, era rigurosamente obligatoria. En el carácter de Trujillo, sin embargo, cabían ciertas contradicciones. El hombre habitualmente rígido y severo ante las faltas de sus cortesanos y subalternos se extralimitaba a veces en la bondad y la indulgencia con quienes le resultaban inexplicablemente “graciosos”. Ante lo que nunca flaqueó la severidad de Trujillo fue ante cualquier evidencia de desacato al culto debido a su personalidad como “jefe único”. Más de medio siglo después de la muerte (asesinato) del cruel dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, aún quedan, infelizmente, vestigios de su condición de tal y de su estilo autocrático e inhumano de gobernar, como estigma, desdoro, mala fama: fatal ejemplo histórico para América Latina y el Caribe. PAULINO ROMERO educadorEl calvario diario de tomar un taxiTodas las mañanas soy fiel usuaria de los taxis, ya que los tomo todos los días para ir a mi trabajo. Cada taxi es una historia y una aventura. Es como si te subieras en el lomo de un tigre; no sabes si es de circo, está domado o si es de la jungla y caza sus propias presas. Los taxistas siempre hablan de las tarifas, las que hasta el sol de hoy no entiendo, por lo que he hecho mi estadística con los taxis que tomo a diario, según lo que me cobran para ir a mi trabajo: de la calle Eusebio A. Morales a La Prensa, el 75% de los taxis me cobra $2.00, el resto me quiere cobrar $2.50 hasta $2.80 y $3.00. A todo esto, es un milagro que me salga un taxista buena gente y conversador. Hoy en la mañana me tocó uno que era audaz, pero me cobraba $2.80 la carrera a La Sabana. Cuando me bajé del taxi le respondí, que sí, pero yo lo tomé en la calle Eusebio A. Morales y él me dijo con voz enérgica que todo esto era La Sabana. Le repetí que lo tomé en la Eusebio A. Morales. No entraba en razón o no comprendía mi afirmación. Un taxi te debe cobrar desde el lugar donde te recoge hasta el lugar del destino. Nunca me lo supo explicar, continúo con mi interrogante... Ahora bien, si ellos dicen que debemos pagar esto, entonces, ¿por qué tenemos que aceptar que recojan a todos los que están a orillas de la calle y seguir con la canción “entren que caben 100...”? Pero me pregunto si ellos nos exigen pagar esta cantidad de dinero, ¿por qué nosotros como usuarios no les exigimos que nos lleven directo a nuestro destino solos, sin desvío, sin llevar a otras personas? Nosotros tenemos que ser flexibles con ellos y ellos no porque son los que se justifican con el alza de la gasolina y tenemos que ser condescendientes en todo. ¿Y a los usuarios quién los protege? Ellos cobran la tarifa según el tranque en que están metidos o la bolsa de valores del petróleo o si tiene que comprar una pieza del carro que se averió. ¿Y a nosotros los consumidores quién nos defiende? Nadie, porque no vemos tan siquiera un policía de tránsito para hacer un reclamo. En tal caso tendríamos que sacar la cabeza de la ventana del auto para que el semáforo inteligente nos tome foto para dejar la evidencia. Tengo muchos otros comentarios sobre la situación de los taxis. No puedo decir que todos sean groseros y malhumorados. Me han tocado taxistas políticos, psicólogos, estadistas, médicos, cantantes de la Fania y la Sonora Matancera que me contagian un poco de alegría. Todas las mañanas los usuarios nos aguantamos este martirio porque nuestros recursos no dan para comprar un auto. Otra cosa curiosa que me pasa es que los fines de semana nos andan pitando y no precisamente porque sea bella y esbelta, sino porque están desesperados por llevar una carrera a donde sea, pero cuando son los días de trabajo que uno está desesperado por el transporte, no te llevan porque se vuelven selectivos con su frase celebre “no voy...” No podemos dejar de hablar de los taxis selectivos, los que se paran enfrente de Multicentro y Multiplaza que se adjudican el nombre de VIP, porque si te acercas y saben que eres panameño no te quieren llevar porque no eres extranjero y saben que no te pueden “conguear” con una carrera de Multiplaza a El Cangrejo por cinco dólares. Esa es tarifa de turismo y no hay argumentos ni pruebas de esa especialidad, y mucho menos tienen una placa que los identifique. Sufro mucho al vivir en el sector hotelero porque a cada taxi que subo le tengo que enseñar mi cédula y decirles que soy panameña y hasta hablar en estilo “pana” para que vean que estoy en la onda. Tengo dos amigas que son extrajeras, una es venezolana y otra española, que nos movilizamos en el taxi, pero siempre les digo que no hablen, pues eso tiene un costo alto para la carrera. Los taxista están bien organizados y no lo dudamos. Debemos aprender de ellos en cuanto a su estructura organizativa. Nosotros como usuarios deberíamos tener una organización igual para defender nuestro derecho y exigirles respeto como personas. Hagamos patria en estas pequeñas cosas del día a día. LETICIA ALMANZA CIUDADANA

La zanja que se observa en la fotografía, aparte de ser un paraíso para la reproducción de los mosquitos, constituye un peligro para los automovilistas que se aventuran a pasar por el lugar. El enorme hueco está ubicado en la calle 12 Río Abajo, cerca de la Vía España. Dicen los moradores que el “cráter” ha sido reparado en otras ocasiones, pero se vuelve a dañar. Esto es solo una muestra de las deterioradas calles de la ciudad, principalmente en las áreas de Río Abajo y Parque Lefevre. Los únicos que no se quejan son los vendedores de amortiguadores para autos.

Viendo el artículo de opinión de Carlos Eduardo Galán, Un país a la venta (publicado el pasado 26 de octubre), quisiera abundar sobre el tema de las habilidades e intereses que mueven a nuestro presidente.

Él es un comerciante que empezó desde abajo y supo trepar, literalmente, a posiciones mayores ejerciendo sus mejores aplicaciones, al mismo tiempo que aprendía lo necesario para seguir adelante. Teniendo esto en cuenta, podemos entender mejor su entusiasmo en tratar de vender todo lo que pueda ser vendido, incluyendo la apertura de la puerta grande para que pasen los mineros del oro sin que le importe lo que estos hacen en el ejercicio de su actividad minera.

Hay sospechas de que su beneficio en las minas que él patrocina está representado en participaciones accionarias. También se interesa en crear servicios tales como el Metro, el Metro Bus y otros. Sin olvidar la compra de los corredores a precios superlativos. Como buen comerciante que es, tiene sus instintos comerciales bien afinados y su codicia debidamente orientada: donde hay negocio, hay ganancias. Si para lograr esto tiene que derribar obstáculos, controles y otros impedimentos, él se las ingenia para sobrepasarlos uno tras otro. Eso hizo de tal modo que no vaciló en aceptar una auditoría hecha por gente no apta para ello, por no tener la licencia que los auditores deben tener en Panamá para operar en estos casos. Son los que reorganizaron el pasado de ICA de modo que fuera posible crearle un patrimonio superior dejando por fuera el historial de esa empresa, desde que recibió la concesión hasta una fecha más reciente, de modo que no se note cómo ICA pudo hacer millones con capital prestado. También encontró vendibles los terrenos de la Zona Libre de Colón, que vino a ser la gota de agua que desbordó el vaso, con lo que se vio obligado a echar pie atrás. Es cierto que muchas de las cosas que emprendió son útiles para el país y dejarán un recuerdo imperecedero en la historia del desarrollo nacional. No solo eso sino que el volumen de movimientos económicos del país, visto desde fuera con ojos de contable, parecen demostrar un progreso tremendo. Por esto, logra mejoras en la opinión crediticia internacional, con lo que encuentra la forma de que algunas de sus adquisiciones a crédito se constituyen de modo que no formen parte de la deuda nacional, con lo que se remueven las limitaciones que pudieran presentarse. En suma, se puede decir de este presidente que es un genio para el comercio desde el punto de vista del beneficio líquido que deja a quien lo crea y organiza. Todos los obstáculos presentes y futuros están resueltos al tomar control de ramas del Gobierno que se supone debían servir de contrapeso para asegurar su seriedad y honestidad. Y aunque a nivel interno puede sentirse más o menos seguro, trata de asegurar su bienestar futuro reviviendo el tema de Parlacen (Parlamento Centroamericano) a fin de que a él también le sirva, lo que a otros políticos deshonestos tranquiliza.

Desde el punto de vista del interés nacional, lo que va a dejar para el futuro son buenos elementos, y seguramente los incentivos que motivaron la acción queden enterrados en el tiempo y él tenga la vía libre para disfrutar del botín que su ingenio creó. Ese será el precio que tendremos que pagar para que alguien se tome la molestia de emprender dentro de un período de cinco años lo que para otros requeriría muchos más.

JUAN MANUEL HANDAL EMPRESARIO

Durante 31 años (1930-1961) la llamada “Era de Trujillo”, todos los estamentos del Estado dominicano funcionaban sin ninguna “violación”. Todo acto de corrupción, tortura o condena era borrado, negado. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados.

Trujillo prestó especial atención a mejorar las Fuerzas Armadas. El personal recibió generosa paga y beneficios bajo su régimen y amplió sus filas, así como los inventarios de equipo. Trujillo mantuvo el control sobre su cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo y la frecuente rotación de tareas, que inhibió el desarrollo de sus seguidores personales.

El establecimiento del monopolio del Estado dominicano sobre todas las empresas importantes en el país trajo riquezas a través de la manipulación de los precios y malversación de fondos de Trujillo.

Se pudiera decir lo incontable que era la lista de colaboradores de Trujillo. La dictadura atrajo a su seno, en su larga duración de más de 30 años, a todos los hombres y mujeres de valía del país, y contó con el concurso y, a veces, con la adhesión entusiasta de la inmensa mayoría de los intelectuales dominicanos. Los que al comenzar el régimen lo repudiaron con energía o lo vieron íntimamente con desafección, terminaron con unirse a aquel “pulpo” cuyos tentáculos fueron poco a poco abarcando a toda la nación e introduciéndose incluso en todos los hogares.

Era imposible vivir en el país sin ser en una u otra forma amigo de Trujillo. El que osaba desafiarlo abiertamente sabía que se condenaba a sí mismo a permanecer en el país como un proscrito, visto por la mayoría con aprensión y sin derecho a disfrutar de las expansiones de orden social, propias de todos los seres humanos.

La asistencia a los actos políticos organizados para rendir culto a Trujillo, o para condenar algún acto de desafección al régimen, era rigurosamente obligatoria. En el carácter de Trujillo, sin embargo, cabían ciertas contradicciones. El hombre habitualmente rígido y severo ante las faltas de sus cortesanos y subalternos se extralimitaba a veces en la bondad y la indulgencia con quienes le resultaban inexplicablemente “graciosos”. Ante lo que nunca flaqueó la severidad de Trujillo fue ante cualquier evidencia de desacato al culto debido a su personalidad como “jefe único”. Más de medio siglo después de la muerte (asesinato) del cruel dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, aún quedan, infelizmente, vestigios de su condición de tal y de su estilo autocrático e inhumano de gobernar, como estigma, desdoro, mala fama: fatal ejemplo histórico para América Latina y el Caribe.

PAULINO ROMERO educador

Todas las mañanas soy fiel usuaria de los taxis, ya que los tomo todos los días para ir a mi trabajo. Cada taxi es una historia y una aventura.

Es como si te subieras en el lomo de un tigre; no sabes si es de circo, está domado o si es de la jungla y caza sus propias presas. Los taxistas siempre hablan de las tarifas, las que hasta el sol de hoy no entiendo, por lo que he hecho mi estadística con los taxis que tomo a diario, según lo que me cobran para ir a mi trabajo: de la calle Eusebio A. Morales a La Prensa, el 75% de los taxis me cobra $2.00, el resto me quiere cobrar $2.50 hasta $2.80 y $3.00. A todo esto, es un milagro que me salga un taxista buena gente y conversador.

Hoy en la mañana me tocó uno que era audaz, pero me cobraba $2.80 la carrera a La Sabana. Cuando me bajé del taxi le respondí, que sí, pero yo lo tomé en la calle Eusebio A. Morales y él me dijo con voz enérgica que todo esto era La Sabana. Le repetí que lo tomé en la Eusebio A. Morales.

No entraba en razón o no comprendía mi afirmación. Un taxi te debe cobrar desde el lugar donde te recoge hasta el lugar del destino. Nunca me lo supo explicar, continúo con mi interrogante... Ahora bien, si ellos dicen que debemos pagar esto, entonces, ¿por qué tenemos que aceptar que recojan a todos los que están a orillas de la calle y seguir con la canción “entren que caben 100...”?

Pero me pregunto si ellos nos exigen pagar esta cantidad de dinero, ¿por qué nosotros como usuarios no les exigimos que nos lleven directo a nuestro destino solos, sin desvío, sin llevar a otras personas? Nosotros tenemos que ser flexibles con ellos y ellos no porque son los que se justifican con el alza de la gasolina y tenemos que ser condescendientes en todo. ¿Y a los usuarios quién los protege?

Ellos cobran la tarifa según el tranque en que están metidos o la bolsa de valores del petróleo o si tiene que comprar una pieza del carro que se averió. ¿Y a nosotros los consumidores quién nos defiende? Nadie, porque no vemos tan siquiera un policía de tránsito para hacer un reclamo. En tal caso tendríamos que sacar la cabeza de la ventana del auto para que el semáforo inteligente nos tome foto para dejar la evidencia.

Tengo muchos otros comentarios sobre la situación de los taxis. No puedo decir que todos sean groseros y malhumorados. Me han tocado taxistas políticos, psicólogos, estadistas, médicos, cantantes de la Fania y la Sonora Matancera que me contagian un poco de alegría.

Todas las mañanas los usuarios nos aguantamos este martirio porque nuestros recursos no dan para comprar un auto. Otra cosa curiosa que me pasa es que los fines de semana nos andan pitando y no precisamente porque sea bella y esbelta, sino porque están desesperados por llevar una carrera a donde sea, pero cuando son los días de trabajo que uno está desesperado por el transporte, no te llevan porque se vuelven selectivos con su frase celebre “no voy...” No podemos dejar de hablar de los taxis selectivos, los que se paran enfrente de Multicentro y Multiplaza que se adjudican el nombre de VIP, porque si te acercas y saben que eres panameño no te quieren llevar porque no eres extranjero y saben que no te pueden “conguear” con una carrera de Multiplaza a El Cangrejo por cinco dólares. Esa es tarifa de turismo y no hay argumentos ni pruebas de esa especialidad, y mucho menos tienen una placa que los identifique. Sufro mucho al vivir en el sector hotelero porque a cada taxi que subo le tengo que enseñar mi cédula y decirles que soy panameña y hasta hablar en estilo “pana” para que vean que estoy en la onda. Tengo dos amigas que son extrajeras, una es venezolana y otra española, que nos movilizamos en el taxi, pero siempre les digo que no hablen, pues eso tiene un costo alto para la carrera.

Los taxista están bien organizados y no lo dudamos. Debemos aprender de ellos en cuanto a su estructura organizativa. Nosotros como usuarios deberíamos tener una organización igual para defender nuestro derecho y exigirles respeto como personas. Hagamos patria en estas pequeñas cosas del día a día.

LETICIA ALMANZA CIUDADANA