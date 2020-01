Página del lector_20130130

IRRESPETO A LAS REGLAS DE TRÁNSITO En la vista observamos a este autobús colegial cuando hacía un giro prohibido a la izquierda en la Ave. 12 de Octubre, frente a Medcom y La Prensa. A pesar de que el vehículo iba a capacidad con niños, el conductor desobedeció la señal de tránsito y estuvo a punto de ocasionar un accidente en una vía de tráfico rápido. Diariamente hay automovilistas irresponsables que cruzan la 12 de Octubre y cometen esta falta, ante la indiferencia de las autoridades. Es imperativo que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre haga respetar la ley y evite una desgracia. Aclaran una noticia política Respecto a la noticia en la sección Panorama, de La Prensa, del jueves 24 de enero de 2013, sobre los puestos dejados vacantes por el PRD (Partido Revolucionario Democrático) para alianzas políticas, en la que se me cita y se me entrevistó el día anterior por teléfono, hago dos aclaraciones: 1. Usted (Luis Burón-Barahona) me presenta como asesor de la candidatura presidencial del profesor Juan Jované, respecto a lo cual no me preguntó y me veo en la obligación de aclararle que no soy asesor de ninguna candidatura en este momento. Si me hubiera preguntado, le habría pedido que me identificara como activista del Movimiento Popular Unificado (MPU), simplemente. 2. Me cita correctamente en torno a que el tema de los tránsfugas y sus espacios (no sólo en el PRD, sino en todos los partidos legales) prueba que no hay diferencias de fondo entre el PRD, Panameñismo, Cambio Democrático, Molirena (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista), etc. Es más, agrego que el “ideario torrijista” y la “doctrina panameñista”, como toda diferencia programática, se han convertido en papel mojado, porque esos partidos se han hermanado en neoliberalismo y corrupción. 3. Pero usted omitió lo que le pedí que destacara, mi opinión de que una alternativa real a esos partidos solo puede salir de una propuesta de los sectores populares, mediante un nuevo partido o mediante la libre postulación. Pero que lamentablemente los sectores populares y la izquierda han preferido, hasta ahora, dividirse en peleítas sectarias que ponen en peligro la posibilidad de presentar una verdadera alternativa de cambio en 2014. OLMEDO BELUCHE EDUCADOR En favor del equilibrio ambiental Con una mezcla de tristeza, frustración e indignación, recientemente vi que un conocido promotor inmobiliario estaba anunciando en Clayton la segunda fase de un proyecto de edificios que fueron construidos sobrepasando la altura de los bosques que los rodean, violentando la armonía con el entorno. No dudo que esta empresa esté cumpliendo las normas de zonificación, aunque sí dudo de la integridad del proceso que definió la zonificación que les permitió construir edificios de esa altura en esa ubicación. Sin embargo, las prácticas modernas establecen que la arquitectura sustentable debe procurar minimizar el impacto de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, buscando equilibrio con el entorno. De allí es que me atreva a preguntar si es suficiente que una empresa cumpla con lo que establece la ley, o si debe ir más allá y hacer lo correcto. Personalmente no tengo la menor duda de que la responsabilidad de la compañía debe ir más allá. La propietaria del proyecto debería construir considerando las implicaciones de sus acciones, y preocupándose de que Clayton sea cada vez más una “ciudad jardín”, no solo de su beneficio económico. Si yo fuera el Gobierno, buscaría los medios legales para lograr la demolición de los edificios que ya fueron construidos allí, así como de los que se construyeron sobre la avenida Balboa, al final de la vía Federico Boyd. Este es otro caso en donde, en mi opinión, no fue suficiente la responsabilidad empresarial. No es suficiente cumplir la ley, hay que hacer lo correcto. HUMBERTO CARLO INGENIERO Afrodescendientes, la cortina de humo En enero de 1974, la Universidad de Dakar convocó a un grupo de escritores negros y latinoamericanos para crear una asociación negro-latinoamericana de escritores. Entendimos que la hazaña tenía un único propósito: salvar la vida de Agostinho Neto, el poeta presidente de Guinea Bissau, amenazado de muerte. Y con ello también abrir el trabajo de escritura a algo más que vivir de los propios jugos gástricos u otros. Traigo a la memoria el hecho anterior, llena de perplejidad ante la insistencia de los grupos autonombrados de “la etnia negra de Panamá”, bajo el manto de la desafortunada decisión de la ONU de nombrar “afrodescendientes” a todos los negros, herederos de la esclavitud. Se logró a la postre enterrar las tesis de Senghor ligadas a la negritud, es decir, la apertura a la civilización de hombre universal. Cómo entender la presencia de Asturias en aquel coloquio, si no... Afrodescendientes. ¿Será que la sangre también tiene preferencias geográficas? ¿Qué país africano ha reconocido hoy su responsabilidad ante el fenómeno de la trata trasatlántica de esclavos, con excepción del antiguo reino de Dahomey? Y, ¿cuál de ellos ha llamado públicamente a sus “hijos” para que entren en posesión de su herencia? Es decir, de su patria, de su tierra. Escuchaba a Alain Mabanckou, el escritor congolés en una entrevista con Patrick Simone, en TV5, a propósito de su Lumiére de Pointe Noire (Luz de Pointe Noire), el puerto del Congo Brazzaville: “He vuelto a mi tierra porque aquí quedó mi madre. Y ella me dijo: el agua tibia nunca olvida que estuvo fría. ¡No concibo mi vida, fuera de África!”. ¿Cómo llegaron los “antillanos” a esta tierra con la que siguen conservando actitudes tan ambiguas como incomprensibles? Miroslava Herrera dirá: “para acumular dinero”. La experiencia del big ditch les cambió la vida. Algunos regresaron a sus países con su carga de recuerdos y otros, muchísimos, se quedaron el resto de sus vidas en suelo panameño, pero rumiando volver a otros tiempos, como los “when we” del Zimbawe de hoy. Más de 53 mil trabajadores, aventureros muchos, antillanos, europeos, latinoamericanos y asiáticos que se establecieron en Panamá, vivieron eventos dramáticos mientras construían el Canal. Hoy, entre los constructores actuales del Programa de Ampliación del Canal, encontramos semillas de aquellos trabajadores/aventureros que vinieron al istmo hace más de un siglo”. Ironía del destino, del que habiendo dejado atrás “hermanos, padres, tierras” por el reino del dólar, casi un siglo después los censos nos digan que forman un poco menos del 10% de la población, engrosando las filas de los más del 40% de pobres. El contratista Dredging International Panama trajo una maquinaria que necesitaba para dragar los cerca de nueve millones de metros cúbicos estipulados en el contrato de los trabajos de ensanche. Y aparece la Yuan Dong 007 – cualquier parecido con el amigo Bond, es pura coincidencia – “Ellos no hablaban español ni inglés y nosotros no hablábamos chino”, no se dice si cantonés o mandarín. Sin embargo, “con un inglés difícil” se lograron entender chinos e ingenieros del Canal. Los chinos han vuelto con fuerza, y no para llorar por lo que fue y no pudo ser. Lo anterior lo contrapunteo a las reivindicaciones recogidas en un documento de prensa dado a conocer por un grupo de expertos de la ONU en visita oficial del 14 al 18 de enero en este país: “Se da menos valor a sus vidas, son estadísticamente invisibles...; las políticas públicas no atienden a sus necesidades”. ¿Tendrá acaso color mi vida? Lo de estadísticamente invisibles igual se practica con los adultos mayores, para no citar más que un solo ejemplo. Y, finalmente, ¿cuándo las políticas públicas de un país, si es que existen, están llamadas a atender necesidades básicas de un cierto tipo de su población? Amigos, están ardiendo otras trincheras, “pueblos originarios”, “gais/ lesbianas”, “adolescentes embarazadas”, “salud igual para todos”, “destrucción deliberada del patrimonio histórico”. Para qué seguir reforzando el club de los derrotados y no proponer juntos un nuevo contrato social para Panamá, inclusivo y sin resentimientos para reformular el fosilizado proyecto de nación monolítica que reza en español, que bien se puede en euzkera y sigue apostando al “gordito del zodiaco”? EDILIA CAMARGO EDUCADORA

