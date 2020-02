Página del lector_20130322

[FOTODENUNCIA] PELIGRO FRENTE A COLEGIO En las afueras del Instituto Comercial Bolívar, en avenida México, hay una alcantarilla sin tapa que representa un peligro para los peatones, especialmente estudiantes que transitan por el lugar. El hueco despide malos olores y sirve de refugio a ratas y demás roedores. La dirección del colegio y los residentes del área hacen un llamado a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para que envíen cuadrillas de mantenimiento a repararla y evitar futuros accidentes. Vivir un auténtico cristianismo En una de sus primeras declaraciones, el nuevo papa Francisco ha dicho: “Me gustaría una iglesia pobre para los pobres”. Reconociendo que la Iglesia católica, desde Constantino hasta ahora, ha sido la Iglesia rica, por y para los ricos y poderosos, utilizando a los pobres como instrumento de su limosna. Los pobres, que integramos la Iglesia pobre, les decimos al papa de Roma y al clero de la Iglesia rica católica y a la Iglesia rica protestante, que tienen las puertas abiertas para entrar a formar parte de ella. No se necesita ningún milagro para ello, solo se requiere vivir a Cristo en uno mismo. Y como Jesús le dijo al joven rico: “Si quieres seguirme vende todo lo que tienes y dalo a los pobres”. Esperemos que este Papa sea coherente con sus palabras y “no se aleje triste”, como el joven rico, “porque tenía amor a sus muchas riquezas”. Desde todos los altares nos dicen que Dios nos ama, pero quienes lo predican bendicen a los católicos, que se hacen ricos a costa del trabajo de los católicos pobres, dividiendo a la sociedad en ricos y pobres. En países de nuestro entorno, la crisis solo es un ejemplo más de cómo la curia vaticana permite que una elite de ricos católicos y de otras confesiones arrebaten a los pobres lo poco que tenían, especulando con su trabajo y sus derechos. En países empobrecidos, donde los pobres son asesinados en guerras creadas, en hambres planificadas, en enfermedades no rentables, por grupos financieros y multinacionales, que embriagan a sus accionistas con el ruido de la rentabilidad económica y los bailes de cifras y en el éxtasis del beneficio, no se pregunten: ¿de dónde viene el hedor de sangre y miseria que empapa sus trajes? No vuelan sobre sus cabezas la amenaza de la excomunión o la reprobación pública por el Papa ante tanto crimen, del que participa la banca vaticana y, por ende, su curia, que calla ante la masacre, como en su día calló ante la masacre de los campos de exterminio nazi. Hoy puede ser el punto de inflexión. Hoy el Vaticano puede empezar a vivir un auténtico cristianismo. La cabeza visible de ese cristianismo no es un hombre, no es un intermediario a sueldo, no es el Papa, es Cristo, que mora en los corazones de todos los hombres que lo quieran escuchar. Sobran templos y catedrales, ritos y dogmas, pompas y boatos. Pero falta la justicia de Dios, que nos hace a todos los hombres iguales, no explotados o explotadores. Nosotros, la Iglesia pobre, lo resumimos sencillamente: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Trabajar para comer y no para enriquecerse. Ser buenos, pero no tontos. Sin ningún vínculo con organizaciones religiosas compuestas de ricos y pobres. Cada obrero, cada trabajador, es una ONG en sí mismo. Pues, gracias a su trabajo se crea la riqueza para que no le falte nada a nadie. Es la moral de todas las organizaciones religiosas la que luego, con la riqueza creada por los obreros, consiente un reparto desigual de la riqueza, generando miseria y sufrimiento. Por eso es importante que los pobres colaboremos en la evangelización de quienes dirigen la Iglesia rica, dándonos de baja por escrito de la Iglesia donde nos bautizaron. El Papa y todo el clero mayor de edad que se jubilen, y los jóvenes que trabajen y luego, si quieren, que prediquen. Y como el apóstol Pablo podrán decir: “Estas manos siempre me han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie”. Es hora de que la institución eclesiástica deje de ser una carga para el resto de mortales. Si amas al prójimo como a ti mismo no te enriqueces a su costa. ANTONIO CÁNAVES MARTÍN UN CRISTIANO POBRE Hacen referencia a la construcción del MAC El presente artículo es para aclarar las noticias tituladas “Diseño del MAC infringe normas”, “En la mira, nuevo Museo de Arte Contemporáneo”, publicadas el pasado 18 de marzo de 2013, y la noticia titulada “Diseño del MAC podría variar”, publicada el pasado 19 de marzo de 2013 en el diario La Prensa, ya que estas informaciones publican como verdad un hecho que no lo es. No es cierto que el “diseño del MAC infringe normas” como se titula la noticia del 18 de marzo. En el artículo está claro que esto no es más que la opinión de dos profesionales que el periodista toma, por alguna razón, como expertos irrefutables. De manera asombrosa, el diario entonces convierte una opinión en un hecho. Pero los hechos reales son los siguientes: El edificio propuesto del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) tiene cuatro niveles y 16 metros de altura, tal como lo estipula la normativa vigente. Tiene una terraza abierta sobre una sección del cuarto nivel (azotea), pero este espacio no limita con ninguna calle existente del Casco Antiguo, es invisible desde la calle más cercana y se posiciona de igual forma que las terrazas de innumerables propiedades del Casco Antiguo. Tampoco es cierto que todo techo nuevo en el Casco Antiguo deba tener una pendiente marcada hacia la calle, o ser de cinc o tejas. La normativa vigente acepta “otras tipologías de cubierta” (Art. 149), al igual que losas de concreto (Art. 150). La crítica en relación a que “algunas paredes de vidrio no son acordes con los otros inmuebles del Casco”, tampoco tiene mayor validez, pues en el diseño se procuró que las únicas paredes de vidrio del museo miraran hacia el mar o la plaza interna del complejo, como es el caso, por ejemplo, del Palacio Bolívar, que alberga a la Cancillería. En los puntos donde el edificio comparte una calle con inmuebles patrimoniales, la arquitectura es cerrada, y repite las proporciones y ritmos de la arquitectura histórica, tal como lo exige la normativa. Todos estos puntos (y muchos más) se estudiaron en detalle por varios meses, y se sustentaron con informes, memorias y estudios históricos y arqueológicos, razón por la cual la Dirección de Patrimonio Histórico y su comisión asesora (Conamoh) aprobaron el plano. Todo esto está explicado detalladamente en el material que acompañó la presentación del proyecto, el pasado lunes 11 de marzo, en un acto al que asistieron periodistas de varios medios de comunicación. Esta información también fue facilitada al periodista de La Prensa que redactó las noticias del lunes 18 de marzo. Sin embargo, el periodista prefirió enfatizar el juicio de los arquitectos Hildegard Vásquez y Sebastián Paniza, quienes no conocen el proyecto ni los estudios previos realizados para el mismo, sino que, al parecer, solo se basaron en unas imágenes que vieron en internet. Se entiende que un estilo moderno sea quizás chocante para algunas personas con una visión tradicionalista en estos temas, pero el diseño contemporáneo en edificios nuevos es precisamente lo que recomiendan los documentos internacionales sobre la recuperación de centros históricos. Esto lo deben saber perfectamente los arquitectos que el periodista toma por voces autorizadas. Es iluso pretender que un edificio nuevo de esta envergadura en el Casco Antiguo agrade a todo el mundo. Para algunos, el edificio será siempre muy moderno, y para otros, no lo suficientemente moderno. Este debate no es exclusivo de Panamá, sino que se desarrolla en ciudades históricas en todo el planeta. Y, por supuesto, cada uno tiene derecho a su opinión. Lo que no se puede hacer, es convertir la opinión de algunos en verdad absoluta, y menos cuando no se ha investigado la propuesta a fondo. En este sentido, el “exabrupto” en este caso no es el edificio, sino la noticia publicada. ARIEL ESPINO ARQUITECTO Perfil de un buen ministro de Educación Hace años nos referimos al perfil de un buen ministro de Educación. Hoy, frente a la campaña presidencial de 2014, ya en marcha, y luego de analizar el constante cuestionamiento de la opinión pública, en razón de la profunda crisis por la que atraviesa la educación nacional, a través de los medios de comunicación, consideramos oportuno repetir los señalamientos anteriores, a fin de alertar al próximo Presidente (2014-2019), para que no incurra en el error de “improvisar” un ministro o ministra de Educación; que estudie y verifique a tiempo, el perfil de la persona que piensa designar como tal en su Gabinete. He aquí algunas consideraciones pertinentes: A nivel de ministro de Educación, uno de los aspectos personales más importantes es, sin duda alguna, la formación del carácter. Las determinantes de tipo humano que influyen en el trabajo del ministro del ramo educativo están en íntima relación con las funciones que, según la sociedad exige, ha de realizar. En general, estas determinantes son definidas por sus cualidades personales, su preparación profesional y su capacidad para las relaciones humanas. Sin embargo, no puede afirmarse que existan unas cualidades personales innatas, en las que se base el ejercicio eficiente de la dirección ejecutiva del proceso educativo, ya que la persona como tal, es irrepetible y sus posibilidades de superación son inmensas. Sin embargo, los estudios realizados para analizar las características que más comúnmente se dan entre los buenos dirigentes de la educación (particularmente en quien funge como ministro de Educación), llevan a la conclusión de que estos necesitan poseer un alto grado de curiosidad intelectual, referida, sobre todo, al estudio de la historia de la pedagogía, y de los nuevos adelantos en educación. El ministro de Educación debe contar con cualidades como la simpatía, la paciencia, la flexibilidad, la justicia y la perseverancia, junto a un interés creciente por la persona humana y, sobre todo por los niños y los adolescentes. Debe ser capaz de coordinar y ser consecuente con sus ideas, palabras y acciones; tener capacidad para expresarse, en público y en privado, de un modo claro y preciso, facilitando a la vez la comunicación; y, finalmente, perseguir el establecimiento de una cooperación positiva entre el personal directivo, administrativo, técnico, el cuerpo docente y los estudiantes, la comunidad, con la cual se eleve el estatus del Ministerio de Educación (Meduca), y la escuela en la sociedad (elevando el prestigio de la educación popular), y el nivel personal de sus integrantes. Respecto a las cualidades profesionales es preciso destacar la gran importancia que tiene el saber cultural y profesional que abarque todos los aspectos constitutivos de la formación del magisterio. Todos estos conocimientos es necesario que posea, además, de un modo práctico y con experiencia suficiente en su aplicación concreta. Sería deseable, asimismo, que se hallara imbuido de los principios de la filosofía de la educación y de la filosofía propia de la sociedad, ya que esta ejerce un influjo considerable sobre los objetivos concretos de la educación. Por último, es preciso que sienta un interés constante por su propio perfeccionamiento profesional y por el de todo personal a su cargo. La necesidad de que el máximo dirigente de la educación nacional (ministro) posea facultades para las relaciones humanas se fundamenta en la esencia de las funciones que ha de llevar a cabo, pues la máxima dirección se basa en la capacidad ejecutiva para establecer comunicaciones que puedan conducir a una actividad cooperativa de los miembros que integran el grupo de docentes. Todas estas consideraciones -por demás fundamentales- llevan a la conclusión de que la persona que ejerza el cargo de ministro o ministra de Educación ha de manejar una serie de métodos didácticos, referidos principalmente a la información que ha de obtener de los docentes sobre la mayor efectividad en la aplicación de métodos, procedimientos y programas de control organizativo y de relaciones humanas, de cuyo conocimiento y empleo adecuados dependerá que su trabajo resulte eficiente y productivo. PAULINO ROMERO C. EDUCADOR

