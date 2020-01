Página del lector_20130809

[FOTODENUNCIA] Siembra de basureros

LA PRENSA/Roberto Cisneros. En el corregimiento de Tocumen, sector de Cabuya, en un área conocida como “El Puente”, una mujer deposita carretilladas de basura en un improvisado “pataconcito”. La proliferación de basura mantiene contaminado el río Tocumen y lo ha convertido en foco de enfermedades. La comunidad ha reiterado sus llamados a la Autoridad de Aseo para que pase a llevarse los desperdicios, pero hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta. Se oponen a construcción de estatua José Domingo Ulloa, arzobispo católico de Panamá, con el respeto debido, me dirijo a usted para solicitarle que reconsidere la idea de construir una estatua de la virgen Santa María la Antigua, de casi 40 metros de alto, en la bahía de Panamá. Desde cualquier punto de vista que se considere, ese proyecto se evidencia como inconveniente, además de alejado del espíritu de comedimiento y modestia que entendemos que el papa Francisco quiere transmitir. Si el objetivo es conmemorar los 500 años de religión católica en este continente, estoy seguro de que hay mil maneras mejores, más gratas e inclusivas de celebrar que construir una estatua que sería una afrenta para buena parte de los habitantes de este país. Una estatua es un símbolo, y esta es el signo bajo el cual Vasco Núñez de Balboa y sus conquistadores no solo vencieron, sino que asesinaron con crueldad hombres, mujeres y niños, para luego saquear y robar a las poblaciones indígenas que habitaban en el istmo de Panamá. Para no entrar en una larga relación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por este conquistador, escudado en el estandarte de la virgen, me remito a lo dicho por un cura católico cuyo testimonio está más allá de toda duda, Bartolomé de las Casas: “Todas estas obras, que por aquella tierra Vasco Núñez y sus compañeros hacían, era disponer aquellas gentes para que amasen el nombre cristiano y se aficionasen para recibir la religión cristiana; bien creo que pensaban los pecadores que ofrecían a Dios algún sacrificio agradable, so castigar a los quebrantadores de la ley natural, no advirtiendo con su ceguedad cuántas más veces ellos a cada paso la quebrantaban con mayores ofensas de Dios, destruyendo aquellos reinos y tantas gentes en ellos y haciendo heder el nombre de Jesucristo entre aquellas naciones, con sus obras tan detestables como ellos”. ¿Es ese el acontecimiento que se desea celebrar? ¿No sería más correcto conmemorar estos 500 años con una reflexión autocrítica del papel jugado por la Iglesia durante la conquista, acompañándolo de un compromiso hacia las demandas de los pueblos originarios de hoy que siguen siendo víctimas del saqueo de empresarios mineros, hidroeléctricos o ganaderos? ¿No sería más acorde para el compromiso con los pobres pregonado por el nuevo Papa, que a propósito de esta conmemoración, la Iglesia católica exija del Gobierno el respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas y la aprobación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes? En vez de ello se ha aceptado la donación de un globo de terreno en Amador, por valor de 5 millones de dólares, de manos de un gobierno que se ha mostrado licencioso con la propiedad pública. Para colmo, la estatua será construida por una empresa como Odebrecht, sospechosa de sobrefacturar al Estado panameño, de cuyos contratos algunos no perdemos la esperanza de que algún día habrá una auditoría realmente honesta e independiente. Señor Arzobispo, hay símbolos cuyo significado original se pierde en el tiempo, pero este no es el caso. Las heridas de la conquista siguen abiertas, entre otras cosas, porque la colonización no ha terminado y se repite cada día. ¿Desea usted que los panameños al contemplar esta ostentosa estatua se refieran a ella como la virgen de los crueles conquistadores, de una empresa acusada de “coimera” y un gobierno que abusa de gastos faraónicos, pero que no atiende elementales necesidades de la sociedad? Es mejor enmendar a tiempo que perpetuar una ignominia.

OLMEDO BELUCHE

SOCIÓLOGO Martinelli exagera en el culto a la personalidad presidencial La noticia en la edición de La Prensa del 6 de agosto de 2013, “UEP instala primer autogenerador”, informa que el primer aerogenerador de un parque eólico en Penonomé fue instalado en acto al que asistieron el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el secretario de Energía, Vicente Prescott. Sin embargo, la periodista Edilsa González Roca omitió un hecho significativo: el parque eólico fue bautizado con la respectiva desvelación de placa metálica bajo el nombre de “Ricardo Martinelli Pardini”, padre del presidente. Un centro médico del Ministerio de Salud en Las Garzas de Pacora, inaugurado en persona por el presidente hace dos años, también lleva el nombre de su padre. Ricardo Martinelli Pardini (q.e.p.d.) fue un reconocido dentista y empresario agropecuario, no así un médico o un profesional de la energía eólica, ni tampoco una persona relacionada con las comunidades de Penonomé y Pacora. Este nuevo bautizo llama poderosamente la atención, siendo parte de un continuo proceso publicitario de aparente veneración a la imagen del presidente, a título personal y familiar, que está rayando en el culto a su personalidad. Hemos pasado por nombres de familiares hasta en máquinas tuneladoras, como los de “Marta” (esposa), “Carolina” (hija) y “Gloria” (madre). También por la designación de la ciudad hospitalaria “Ricardo Martinelli Berrocal”, realizada a favor de un presidente en funciones, algo sin precedentes en Panamá. El Ministerio de Educación dio el nombre de “Alberto Martinelli Della Togna” al centro de educación básica general de La Soledad, en Soná, Veraguas. Antes asignó al centro de Guarumal, también en Soná, el nombre de “Ricardo Martinelli Pardini”. Por encima de estos nombramientos, hay el constante bombardeo diario, en cuñas estatales por radio, televisión y redes sociales, que solo dirigen su atención al presidente. Sin importar qué información o publicidad transmitan las instituciones del Estado que pautan las cuñas, estas persistentemente recuerdan con su frase final (“Ricardo Martinelli, presidente”) quién es el mandatario, como si la población no supiera a estas alturas de un período de gobierno cuál es el nombre del presidente de turno. Ahora nuevas cuñas pagadas con recursos de los contribuyentes ponen a particulares a “agradecer” al presidente directamente (“gracias al presidente Ricardo Martinelli”) por obras del Gobierno, y a nadie más.

MARIBEL ROMERO

CIUDADANA Ganar más lectores, una tarea pendiente José Chicho Bernardo Cárdenas, ministro de Comercio e Industrias, durante la dictadura militar (por la década de 1980), no se andaba por las ramas. En una ocasión, subió a un elevador perseguido por un enjambre de periodistas ansiosos de saber su opinión sobre una huelga de transportistas en Paso Canoas, frontera con Costa Rica. Chicho se recostó en el fondo del elevador, mientras decía a un periodista preguntón: “No soy adivino, no sé si ahora que salgo de este aparato me rompo una pierna y usted no sabe si mañana tiene o no empleo, con tantos lectores hastiados de un periodismo desgastado y rutinario”. Las palabras de Cárdenas resuenan hoy cuando los medios de comunicación, en especial los impresos, luchan por captar la preferencia de lectores que cada día son más huidizos y exigentes. Bieito Rubido, director del periódico La Voz de Galicia (España), indicó que si ya el lector conoce una noticia por la radio o por la televisión (añadimos la internet), al comprar el periódico busca un valor agregado, con profesionales que escriban bien, ya que “el lector del futuro tiene que disfrutar leyendo”. “Tenemos que acertar con un nuevo modelo de periódico que pueda atraer a la gente, y creo que la clave está en saber que los lectores, cuando se acercan a un quiosco, van buscando el placer de la lectura”, afirmó Rubido. La Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile publica en un escrito de Sofía Torey, una intervención del profesor George Kennedy y de otros expertos seminaristas sobre algunos problemas que enfrentan los medios con la pérdida de lectores. De acuerdo con Kennedy, hay desinterés del público por el contenido del diario, pues los lectores encuentran que este no sirve, que no afecta sus vidas. “Quieren noticias que se puedan usar. Informaciones útiles: cómo comprar una casa o unas acciones, cómo cocinar un flan, cómo mejorar su vida sexual. Y también artículos que ayuden a entender los sucesos”, anotó. Hoy, agregó, el “calendario social” es mucho más recargado, lo que impide que las personas tengan suficiente tiempo para leer. Juan Antonio Giner, investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra (España), coincidió con Kennedy. “El tiempo de lectura es cada vez más escaso. Los domingos son la momentánea tabla de salvación de una prensa que, entre semana, perdió en España en los últimos cinco años casi un millón de lectores, tanto que la venta de los diarios durante el fin de semana supera a la acumulada de lunes a viernes”, expresó Giner. En tanto, Pablo Berwart, gerente general de La Época (Chile), nos da una idea de cómo ha disminuido la lectura de periódicos en los últimos años. En 1970 se calculaba que en Chile había un millón 300 mil lectores y unos 650 mil ejemplares vendidos. Diez años después, el número de lectores bajó al millón y los ejemplares vendidos a 500 mil. “Actualmente, 700 mil lectores y una venta de 350 a 400 mil periódicos, sin tomar en cuenta los días domingo en que las personas que leen algún diario son cerca de un millón 200 mil”, reveló Berwart. La revista especializada Presstime señala que “los diarios deben darse cuenta de que el mundo ha cambiado y deben tratar que cada edición se acerque a cambiar con él” , y agrega: “una cosa está clara: la orientación de la industria del periódico debe dirigirse más al cliente o público que hacia el producto mismo”. El investigador norteamericano Leo Bogart propone otra estrategia: “una permanente auscultación del público y la cuidadosa toma del pulso de una audiencia que no puede continuar siendo una realidad invisible en las redacciones”. Mientras que Kennedy asegura que los lectores “quieren noticias breves y muy locales”, según él, no se descartan totalmente las noticias largas. “El reportaje de investigación no ha muerto y el reportaje de análisis progresa”. Juan Antonio Giner considera que hay que redefinir las noticias. Critica el periodismo rutinario que se abastece de comunicados de prensa y “filtraciones interesadas” en que “el periodista se convierte en un profesional controlado a distancia”. Giner rechaza de plano la práctica de “las noticias a cualquier precio”, que llevan a un periodismo al margen de toda ética y que “no se detiene a pensar en los costos de la desinformación, la mentira, la verdad parcial y el rumor sin confirmar”. Sin duda, una de las tareas ininterrumpidas de los medios de comunicación será la de mantener el interés de una audiencia cautiva y buscar fórmulas para conquistar futuros lectores. Todos los días surgen nuevas iniciativas, que incluyen a la educación formal, con el objetivo de impedir que los jóvenes abandonen los medios impresos para mantenerse informados. Carlo Verdelli, director del diario deportivo italiano La Gazzeta dello Sport, asegura que en el escenario de cambios en los hábitos de consumo de los medios, los periodistas “ya no somos sacerdotes de nada, tenemos que bajar a la plaza informativa y debatir allí con los verdaderos dueños de los periódicos, que son los lectores”.



