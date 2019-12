Página del lector_20140608

[FOTODENUNCIA]IrresponsabilidadLA PRENSA/Roberto Cisneros. El problema de la basura llegó a niveles críticos en San Miguelito. El deficiente servicio de recolección de los desechos ha motivado que en cada esquina se forme un ´pataconcito´. Una muestra de irresponsabilidad ciudadana la podemos observar en esta fotografía, tomada cerca de una sucursal del Banco Nacional de Panamá en el distrito. El tinaco grande para estos menesteres se encuentra vacío, mientras que a su alrededor hay grandes promontorios de desperdicios. Esta mala práctica ha motivado que proliferen en el área los criaderos de mosquitos y de otras alimañas, como ratas y reptiles venenosos. Se refieren a papel de Oruña en IBTAnte las publicaciones generadas el día de hoy (martes, 3 de junio de 2014 en los medios (Mi Diario y La Prensa) donde nuestra empresa IBT Group es mencionada de la siguiente manera: “Rogelio Oruña, otro hábil lobista, amigo de Martinelli y luego íntimo de Lavítola, quien también consiguió contratos del Gobierno panameño para sus empresas y para la que él representaba: IBT Group, hoy sumida en serios problemas de incumplimiento de infraestructura hospitalaria valoradas en cientos de millones de dólares qucontrató la admininstración Martinelli”. Consideramos necesario reiterar algunas informaciones, así como hacer algunas aclaraciones: 1. El señor Rogelio Oruña no fue y no es socio o colaborador de la empresa IBT. Fue un consultor que nos asesoró en nuestro establecimiento en Panamá. Agradecemos sean cuidadosos en la relación que se hace de esta persona con nuestra empresa, y más aún de nuestra empresa en procesos legales a nivel internacional con los que nada tenemos que ver. Reiteramos: en los documentos públicos que acreditan el establecimiento de las empresas que forman parte del Grupo IBT y sus respectivas matrices (Estados Unidos y España), figuran los nombres de los representantes legales, socios y últimos beneficios de cada una. Estos son documentos de dominio público y fueron incluidos en todos los procesos de licitación internacional. En cuanto a la vinculación que nos hacen con el presidente Ricardo Martinelli, aclaramos que: 2. Luego de cuatro procesos de licitación pública internacional, en los que IBT obtuvo los mayores puntajes por las mejores propuestas económicas y técnicas, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Obras Públicas le adjudicaron contratos para el desarrollo de 4 hospitales, 5 Minsa Capsi, 16 unidades de hemodiálisis y 4 plantas de asfalto en la república de Panamá. Estas adjudicaciones no fueron objetadas por ninguna de las demás empresas participantes en dichos procesos. Todos los proyectos que ejecuta IBT en Panamá cuentan con el 100% de respaldo financiero de la banca internacional. Es nuestro principal interés que ustedes cuenten con estas aclaraciones y que las mismas sean consideradas para futuras publicaciones en las cuales mencionan a la empresa. Sabemos que el espíritu investigativo que caracteriza a Corporación La Prensa les llevará a revisar a profundidad los documentos de dominio público a los que hacemos referencia, para aportar nueva y correcta información sobre nuestra empresa y los proyectos que desarrollamos en el país.RAÚL CEDEÑOGERENTE DE COMUNICACIONES DE IBT GROUP PANAMÁ Por otro lado, Jacky Esayag, director financiero de IBT Group Panamá, se refiere a la publicación del jueves 5 de junio en La Prensa titulada “Hidroeléctricas, negocio oculto”. La nota dice: “Zapata, además de participar en viajes y fiestas con los hijos del gobernante y con altos ejecutivos de IBT Group -empresa que en menos de tres años el gobierno le adjudicó contratos valorados en más de 425 millones de dólares- es o ha sido dignatario de una pluralidad de sociedades anónimas vinculadas al gobernante”. A este respecto, Jacky Esayag aseguró: “consideramos necesario aclarar que ningún ejecutivo de la empresa ha participado en viajes, fiestas con el señor Zapata o los hijos del gobernante”. En cuanto a las afirmaciones de la empresa IBT, el jefe de la Unidad de Investigación de La Prensa, Rolando Rodríguez, señala lo siguiente: A pesar de lo que dice el gerente de Comunicaciones de IBT Group, y el señor Jacky Esayag, el señor Rogelio Oruña fue entrevistado por tres periodistas de La Prensa en febrero de 2012, en las oficinas de IBT –lugar en el que previamente había concedido una entrevista José Ramón Brea, uno de los socios de IBT Panamá– donde el señor Oruña listó sus funciones en la empresa. En la entrevista con Brea, socio de IBT Group, este dijo lo siguiente: José Ramón Brea: “Él [Oruña] es un asociado, es más allá que un consultor, [hace] lobismo particular, él me sirve de representante localmente...”. La Prensa: O sea, ¿Él [Oruña] abre puertas en Panamá? José Ramón Brea: “... Lo que quiero significar es que él es un lobista, aunque nos abra puertas, pero es más allá que un asociado, es una persona que estimamos, le tenemos confianza, ha hecho su trabajo, le da seguimiento a las cosas, pero creo que no se suscribe a ser lobista [sic].” Oruña también respondió preguntas de La Prensa sobre su papel en IBT: “Yo soy la persona encargada de IBT en Panamá... Me pueden decir que soy el Presidente, soy la autoridad máxima de la empresa en Panamá. Tengo un contrato de asociación con ellos [IBT] y dentro de mis responsabilidades está ver todo lo que pasa con IBT... Soy responsable de todo lo que pase en IBT en Panamá”. La Prensa no ha tergiversado las funciones del señor Oruña en IBT. Por el contrario, La Prensa se ha apegado a lo declarado por los señores Brea y Oruña. Esta es la primera vez –en casi tres años– que IBT sale a decir que el señor Oruña no es colaborador de esa empresa.Nota del DefensorLa dictadura de los medios de comunicaciónCon cierta regularidad como si fuera programado, el tema de la libertad de expresión, o más bien el atentado contra la libertad de expresión, se constituye en un asunto central no solo en los países de tendencia autoritaria, sino también en los supuestamente democráticos. Según el señor Roberto Eisenmann la “Libertad de expresión es la madre de todas las libertades” (La Prensa 17 de mayo 2013). Pero en ningún momento dice que esta libertad, si no va a la par del deber o la responsabilidad de informar lo más objetivamente posible a la población, puede convertirse también en la madre de una esclavitud. Desde que las Naciones Unidas proclamaron los “Derechos Humanos”, todo el mundo se ha dado a reclamar sus derechos y con razón. Sin embargo, en este momento nuestra sociedad occidental anda coja precisamente porque todo el mundo reclama sus derechos pero se olvida que tiene deberes. A la libertad de expresión corresponde la responsabilidad de informar lo más objetivamente posible a la población. Y a los medios de comunicación social, aunque no son los únicos, les toca gran parte de responsabilidad por esta “cojera”. Para la gente común y corriente, incluso para los que tenemos cierto grado de educación, es prácticamente imposible conocer la verdadera realidad. Sin un conocimiento objetivo de la realidad es imposible tomar decisiones correctas. Y por eso mismo, es sumamente difícil asumir sus responsabilidades. A los medios de comunicación social les toca el deber y la vocación profesional de ofrecer a la población la información adecuada para que esta pueda tomar sus decisiones con responsabilidad. La auténtica información no se transmite con medias verdades o verdades acomodadas a las intenciones de los dueños de los medios. Estamos creando una sociedad en la que ya nadie puede creer ni confiar en nadie. Aparentemente vivimos en un mundo de desinformación. Pretende el señor Eisenmann que los medios de comunicación social son los focos que iluminan la oscuridad donde se cocina la corrupción. Es posible que se refiera al periódico La Prensa. Puede ser que en algunos casos tiene la razón. Pero también es verdad que la luz de estos focos no siempre es incolora. Casi siempre esta luz pasa a través de un filtro que nos hace ver la realidad de un color muy particular y hasta distorsionado. Dicen algunos medios que son independientes. Quizás no dependen de una tendencia política partidista. La auténtica independencia no existe en este mundo. Si no dependen de una tendencia política partidista, dependen de otro tipo de poder, ya sea económico u otro. El auténtico desarrollo humano, no es posible sin cultura ética. Los medios de comunicación social que se jactan de que son el cuarto poder, y en vez de ayudar en la creación, la promoción y el fortalecimiento de una cultura ética, se empeñan a contribuir en la promoción de un ambiente de zozobra, de malestar y de un verdadero caldero donde se cocina la deshumanización. Además, se especializan en utilizar un lenguaje apocalíptico: “caos”, “horror”, etc Todo parece indicar que no pocos(as) comentaristas/periodistas de los noticieros forman parte del mundo del entretenimiento y del espectáculo, en donde ello (a)s tratan de presentar diariamente una especie de reality show. Lo que es importante es asegurar el rating y satisfacer a los anunciantes. La verdad y la objetividad son secundarias. Parece un cinismo imperdonable que un noticiero dedica acaso 30 segundos a una buena noticia “Porque para nuestro canal, lo bueno es también noticia” e invierte miles de segundos a casos y cosas negativas y hasta morbosas. Eso no es un reflejo de la realidad de nuestro país sino el reflejo de la mente distorsionada de los que fabrican los noticieros, para quienes “una mala noticia es “buena” noticia”. Los Medios de Comunicación Social son una dictadura. Son una dictadura porque nos quieren condicionar y obligar a pensar y a tomar decisiones que tienden a promover la deshumanización. La verdadera humanización promueve la libertad y la responsabilidad. Sin embargo, los medios de comunicación social condicionados por la promoción del consumismo irracional, nos traen más bien esclavitud y servilismo. Sabemos que existen medios responsables. Sin embargo, no es secreto que tienen muchas dificultades para sostenerse por las exigencias de los verdaderos poderes, a veces no conocidos, que los quieren manejar a su antojo en favor de sus intereses. Si de verdad queremos una sociedad más humana en donde se promueva el auténtico sentido de libertad y responsabilidad, es urgente que unamos fuerzas y nos dediquemos a la creación de una verdadera cultura ética. Sin cultura ética el auténtico desarrollo humano es prácticamente imposible, y nos adentramos cada vez más en un laberinto sin salida.FRANCISCO BEENSCATEDRÁTICO DE ÉTICA Y MORAL

