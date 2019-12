Página del lector_20140711

[FOTODENUNCIA] EL BASURERO DEL LAGO LA PRENSA/Roberto Cisneros. La gran cantidad de basura que contamina el lago de Los Andes No. 2, en San Miguelito, está afectando a la comunidad cercana a esta área. Lo que en un tiempo fue un sitio de gran atractivo turístico y lugar de recreo para propios y extraños, se ha convertido hoy en sitio inhóspito, foco de criaderos de mosquito, de ratas y de otras alimañas. En múltiples ocasiones los residentes han solicitado a las autoridades que intervengan para el saneamiento del lugar, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Calidad de vida en la ciudad En las últimas décadas se han hecho estudios en el mundo sobre el problema que representan las superficies urbanas con alta densidad. Mientras más concentrada esté la población más afectamos al medio ambiente y, por ende, a nosotros mismos. La eliminación de árboles en las ciudades conlleva múltiples impactos que traen como consecuencia la retención del calor en las ciudades, causa principal que contribuye al efecto atmosférico conocido como “Urban Heat Island” o efecto de calor urbano. La causa de este aumento en la temperatura ambiental se debe en gran medida a la ausencia de evaporación por falta de vegetación y a los materiales usados para pavimentos, techos y a las múltiples superficies de los grandes edificios, que absorben e irradian la luz solar como calor. Las elevadas temperaturas afectan la calidad de vida y aumentan el uso del aire acondicionado. La ciudad de Panamá no escapa a esto. El crecimiento urbano, cada vez más densificado, ha traído como consecuencia una disminución considerable del arbolado de la ciudad, debido a la falta de cultura ambiental de los ciudadanos y las autoridades. Si queremos conservar las ventajas de vivir en una metrópolis sin sacrificar calidad de vida, hay que buscar un mejor entendimiento del ambiente en que vivimos, y en retorno, protegerlo. Enfocándonos en este objetivo, el Círculo de Arquitectas de Panamá se ha propuesto la tarea de iniciar la campaña de concienciación “El árbol, belleza y calidad de vida para la ciudad”. Los árboles plantados en una ciudad no solo mejoran el aspecto estético del paisaje urbano, sino que proporcionan un sinnúmero de beneficios a sus habitantes: absorben el dióxido de carbono y expulsan oxígeno a la atmósfera. Filtran contaminantes del aire y reducen las condiciones que causan asma y otros problemas respiratorios, ya que sirven de barrera evitando la dispersión aérea de partículas como el polvo, humo y hollín. Reducen la contaminación acústica mediante la absorción de sonidos que en la ciudad pueden llegar a niveles que afectan la salud. Contribuyen a la infiltración de agua que ayuda a reducir las inundaciones. Favorecen la regulación de la temperatura por la sombra y la evaporación, reduciendo el uso del aire acondicionado. Es interesante conocer que el efecto de enfriamiento de un árbol saludable equivale a 8 unidades de aire acondicionado operando 24 horas al día. Solo tres árboles estratégicamente colocados pueden disminuir las facturas de los gastos de electricidad por el uso de aires acondicionados en más de un 30%. Según el informe GEO de la ONU, en las áreas urbanas de la ciudad, la falta de árboles ha ocasionado que disminuyan especies de aves como la golondrina, voraz insectívora; y la contaminación de los ríos que proviene de las calles tras la lluvia, ha extinguido muchos de los peces, consumidores de mosquitos y larvas. Además los árboles crean una sensación de relajamiento. Las personas permanecen más tiempo en lugares arbolados, por lo que resultan deseables en lugares con actividad económica y social. Cada ciudadano es un agente de cambio. Recae en nosotros el que mantengamos el crecimiento urbanístico en armonía con árboles y vegetación, para vivir en un ambiente más fresco, sano y hermoso y entregárselo así a las futuras generaciones. ARGELIS GAUDIANO ARQUITECTA Cultura médica en Panamá La cultura médica en Panamá debe cambiar. Luego de realizar mis años de internado en Panamá y ahora empezando mi cuarto año de ginecología y obstetricia fuera del país, no dejan de asombrarme las irresponsabilidades de cierto personal médico. Cualquier interno que ha pasado por el sistema de salud de Panamá ha sido testigo de las irregularidades. Es común ver en los hospitales públicos que funcionarios lleguen tarde y se retiren temprano a atender pacientes en su clínica privada. En hospitales de tercer nivel estas faltas pasan bajo el radar, ya que hay residentes y otros especialistas. Sin embargo, esta irresponsabilidad en hospitales lejanos deja al interno de turno sin supervisión, recibiendo órdenes por teléfono. Esto pone en riesgo la vida de los pacientes. Recientemente en un viaje a Panamá, un interno me mencionó el caso de una paciente que entra en labor de parto en un hospital cercano a la ciudad de Panamá. El funcionario se encontraba a una hora del hospital en su casa dando órdenes por teléfono. Luego de una serie de eventos donde se da un mal manejo (tema para otro día), la vida del bebé se ve comprometida y la paciente requiere una cesárea. En lugar de estar de turno en el hospital y practicar la cesárea, ya que el hospital está equipado para estas situaciones, el funcionario de turno decide enviar a la paciente a la ciudad de Panamá por ambulancia. No solo esto es preocupante por la irresponsabilidad del servidor público sino también porque se pone en juego la vida del conductor, la enfermera, el interno, la madre y el bebé a la 1:00 de la mañana en una ambulancia a 100km/h. Ojalá esto fuera un caso aislado, sin embargo, así es como se enseña medicina en Panamá. El conocimiento médico está siendo afectado, ya que no se le aplica el manejo apropiado al paciente y se le enseña a los estudiantes, internos y residentes que ser irresponsable e ineficiente no tiene repercusiones. Esto seguramente continuará siendo un círculo vicioso a menos que haya un mejor control sobre el trabajo efectuado por los funcionarios y un mayor esfuerzo en educación médica, no solo en conocimiento sino también en una cultura de responsabilidad y ética. MARIO VEGA MÉDICO Califican término de ´ofensivo´ Entiendo que la mayoría no diga nada, pero ¡no es justo! Les adjunto un título de noticia de la sección Vivir+ (“Tecnologías y discapacidad” - La Prensa, 9 de julio de 2014). El término está mal empleado (así sea que lo usen así por doquier en Panamá). La ley 42 lo estipula y dice: “personas con discapacidad”, no discapacitados. No es la primera vez que se les ve este mismo error, y se les exhorta a que no lo cometan de nuevo: ofende y eso es algo que para quien no tiene una discapacidad es difícil de entender. Agradecemos se corrija. No es lo mismo ser “discapacitado” que tener una discapacidad. DAVID PIMENTEL CIUDADANO Periodismo: ¿Quién dijo miedo? Es obvio que los panameños no hemos heredado “el espejito de la madrasta de Blancanieves.” Nos encanta despellejarnos, decir que todo es malo, feo, que no somos cultos, que no damos las gracias ni los buenos días, y que los almibarados colombianos, sí. Eso es verdad, pero admito que, de un tiempo a esta parte, los reproches a mis conciudadanos han disminuido, frente a evidencias palpables. Todo este prólogo surge por efecto de un comentario matutino en una emisora de la localidad. La voz de una extranjera expresó: “Es que aquí en Panamá no hay periodismo investigativo.” Injusto, de toda injusticia (no se si hay licencia para esta frase). No tengo conciencia de cuántos periodistas, comentaristas de radio y de televisión perdieron el miedo. Lo encararon sin guardaespaldas. Se metieron con los narcolavadores, descolgaron la cartera millonaria del Hombrón, y el terreno del florista del parque que corona la cinta costera con un supositorio. Descubrieron a los tránsfugas, las sumas millonarias, los sobrecostos, los dólares, los martinelitos, refrigeradoras y enseres que se bebieron en El Bebedero. Las F de Finmeccanica y Financial Pacific que se tragaron la vida de un abogado, y los hospitales sin equipos. Pellizcaron los cachetes de los políticos y de los empresarios rebuscones. Cada día nuestros periodistas han destapado varias ollas de grillo, cajitas de Pandora con los ofidios de Cleopatra, con información filtrada o birlada de despachos blindados o de colaboradores asqueados, recogidas en páginas en blanco y mares de tinta de bolígrafos que pincharon las pústulas virulentas de la viruela nacional. Las dudas que generaron las constantes denuncias cambiaron el curso de la historia. Abrieron un profundo hueco en las urnas de las elecciones pasadas que enviaron el gozo del ansiado triunfo al pozo de la desesperación, lo que ha provocado una cínica y arrogante actitud de quienes sienten amenazada su “honorabilidad, su intimidad, o su integridad” y hacen advertencia de planes alevosos e intenciones insanas. Los caricaturistas han exaltado el tamaño de las narices largas y los vientres cilíndricos como barriles, y la figura cada vez más esquelética de Juan Pueblo. Los 365 días del año nos regalaron con plumillas que sorprendieron por su ingenio. Los tablets se abrieron a horizontes horrendos. Se logró información valiosa a pesar de las supuestas amenazas de incendio, bombas y robos que tal vez permitieron recoger expedientes secretos y llevarlos a buen recaudo. Nuestros periodistas, en su labor cotidiana de investigación, enfrentan la provocación como campanas de bronce. La mayeútica se realiza sin la protección de guardaespaldas, sin seguridad, exponiendo la vida propia y la de familiares con un sacrificio perenne. Si sumáramos las 500 y tantas pulgadas que a diario publica la página de Opinión, que evalúa el torrente de artículos con material significativo que el equipo debe compaginar para que las dos caras encuentren cierta armónica coincidencia; si apreciamos el esfuerzo de la unidad de investigación que rellenan los ombligos con información que exige criterio formado y suspicacia para elaborar cada línea, para que el escalpelo no encuentre gazapos que puedan conducir a una demanda; los comentarios de la Página del Lector y de revistas actualizadas con información de todos los campos del diario quehacer, tenemos que reconocer, admirar y ponderar el esfuerzo periodístico. El momento es oportuno para hacer una propuesta formal: Hay que garantizar una tregua, oportunidad para que periodistas y medios saquen el periscopio y cojan aire. Al equipo de gobierno, más de 100 días para que enfoquen las soluciones con serenidad, sin presión, sin críticas negativas innecesarias. Si nos dimos el gustazo de demostrar nuestra hegemonía como ciudadanos de nuestra nación, obliguémonos a hacer un cerco de paz y un apoyo irrestricto a quienes elegimos para que nos arreglen el mafá que nos dejaron. MARÍA NELLY BROCE DE FIGUEROA EDUCADORA Y MUNICIPALISTA

La gran cantidad de basura que contamina el lago de Los Andes No. 2, en San Miguelito, está afectando a la comunidad cercana a esta área. Lo que en un tiempo fue un sitio de gran atractivo turístico y lugar de recreo para propios y extraños, se ha convertido hoy en sitio inhóspito, foco de criaderos de mosquito, de ratas y de otras alimañas. En múltiples ocasiones los residentes han solicitado a las autoridades que intervengan para el saneamiento del lugar, pero los esfuerzos han sido infructuosos.

En las últimas décadas se han hecho estudios en el mundo sobre el problema que representan las superficies urbanas con alta densidad. Mientras más concentrada esté la población más afectamos al medio ambiente y, por ende, a nosotros mismos.

La eliminación de árboles en las ciudades conlleva múltiples impactos que traen como consecuencia la retención del calor en las ciudades, causa principal que contribuye al efecto atmosférico conocido como “Urban Heat Island” o efecto de calor urbano. La causa de este aumento en la temperatura ambiental se debe en gran medida a la ausencia de evaporación por falta de vegetación y a los materiales usados para pavimentos, techos y a las múltiples superficies de los grandes edificios, que absorben e irradian la luz solar como calor. Las elevadas temperaturas afectan la calidad de vida y aumentan el uso del aire acondicionado.

La ciudad de Panamá no escapa a esto. El crecimiento urbano, cada vez más densificado, ha traído como consecuencia una disminución considerable del arbolado de la ciudad, debido a la falta de cultura ambiental de los ciudadanos y las autoridades.

Si queremos conservar las ventajas de vivir en una metrópolis sin sacrificar calidad de vida, hay que buscar un mejor entendimiento del ambiente en que vivimos, y en retorno, protegerlo.

Enfocándonos en este objetivo, el Círculo de Arquitectas de Panamá se ha propuesto la tarea de iniciar la campaña de concienciación “El árbol, belleza y calidad de vida para la ciudad”.

Los árboles plantados en una ciudad no solo mejoran el aspecto estético del paisaje urbano, sino que proporcionan un sinnúmero de beneficios a sus habitantes: absorben el dióxido de carbono y expulsan oxígeno a la atmósfera. Filtran contaminantes del aire y reducen las condiciones que causan asma y otros problemas respiratorios, ya que sirven de barrera evitando la dispersión aérea de partículas como el polvo, humo y hollín. Reducen la contaminación acústica mediante la absorción de sonidos que en la ciudad pueden llegar a niveles que afectan la salud. Contribuyen a la infiltración de agua que ayuda a reducir las inundaciones. Favorecen la regulación de la temperatura por la sombra y la evaporación, reduciendo el uso del aire acondicionado. Es interesante conocer que el efecto de enfriamiento de un árbol saludable equivale a 8 unidades de aire acondicionado operando 24 horas al día.

Solo tres árboles estratégicamente colocados pueden disminuir las facturas de los gastos de electricidad por el uso de aires acondicionados en más de un 30%. Según el informe GEO de la ONU, en las áreas urbanas de la ciudad, la falta de árboles ha ocasionado que disminuyan especies de aves como la golondrina, voraz insectívora; y la contaminación de los ríos que proviene de las calles tras la lluvia, ha extinguido muchos de los peces, consumidores de mosquitos y larvas.

Además los árboles crean una sensación de relajamiento. Las personas permanecen más tiempo en lugares arbolados, por lo que resultan deseables en lugares con actividad económica y social. Cada ciudadano es un agente de cambio. Recae en nosotros el que mantengamos el crecimiento urbanístico en armonía con árboles y vegetación, para vivir en un ambiente más fresco, sano y hermoso y entregárselo así a las futuras generaciones.

ARGELIS GAUDIANO ARQUITECTA

La cultura médica en Panamá debe cambiar. Luego de realizar mis años de internado en Panamá y ahora empezando mi cuarto año de ginecología y obstetricia fuera del país, no dejan de asombrarme las irresponsabilidades de cierto personal médico. Cualquier interno que ha pasado por el sistema de salud de Panamá ha sido testigo de las irregularidades. Es común ver en los hospitales públicos que funcionarios lleguen tarde y se retiren temprano a atender pacientes en su clínica privada. En hospitales de tercer nivel estas faltas pasan bajo el radar, ya que hay residentes y otros especialistas. Sin embargo, esta irresponsabilidad en hospitales lejanos deja al interno de turno sin supervisión, recibiendo órdenes por teléfono. Esto pone en riesgo la vida de los pacientes.

Recientemente en un viaje a Panamá, un interno me mencionó el caso de una paciente que entra en labor de parto en un hospital cercano a la ciudad de Panamá. El funcionario se encontraba a una hora del hospital en su casa dando órdenes por teléfono. Luego de una serie de eventos donde se da un mal manejo (tema para otro día), la vida del bebé se ve comprometida y la paciente requiere una cesárea. En lugar de estar de turno en el hospital y practicar la cesárea, ya que el hospital está equipado para estas situaciones, el funcionario de turno decide enviar a la paciente a la ciudad de Panamá por ambulancia. No solo esto es preocupante por la irresponsabilidad del servidor público sino también porque se pone en juego la vida del conductor, la enfermera, el interno, la madre y el bebé a la 1:00 de la mañana en una ambulancia a 100km/h.

Ojalá esto fuera un caso aislado, sin embargo, así es como se enseña medicina en Panamá. El conocimiento médico está siendo afectado, ya que no se le aplica el manejo apropiado al paciente y se le enseña a los estudiantes, internos y residentes que ser irresponsable e ineficiente no tiene repercusiones. Esto seguramente continuará siendo un círculo vicioso a menos que haya un mejor control sobre el trabajo efectuado por los funcionarios y un mayor esfuerzo en educación médica, no solo en conocimiento sino también en una cultura de responsabilidad y ética.

MARIO VEGA MÉDICO

Entiendo que la mayoría no diga nada, pero ¡no es justo! Les adjunto un título de noticia de la sección Vivir+ (“Tecnologías y discapacidad” - La Prensa, 9 de julio de 2014). El término está mal empleado (así sea que lo usen así por doquier en Panamá). La ley 42 lo estipula y dice: “personas con discapacidad”, no discapacitados.

No es la primera vez que se les ve este mismo error, y se les exhorta a que no lo cometan de nuevo: ofende y eso es algo que para quien no tiene una discapacidad es difícil de entender. Agradecemos se corrija. No es lo mismo ser “discapacitado” que tener una discapacidad.

DAVID PIMENTEL CIUDADANO

Es obvio que los panameños no hemos heredado “el espejito de la madrasta de Blancanieves.” Nos encanta despellejarnos, decir que todo es malo, feo, que no somos cultos, que no damos las gracias ni los buenos días, y que los almibarados colombianos, sí. Eso es verdad, pero admito que, de un tiempo a esta parte, los reproches a mis conciudadanos han disminuido, frente a evidencias palpables.

Todo este prólogo surge por efecto de un comentario matutino en una emisora de la localidad. La voz de una extranjera expresó: “Es que aquí en Panamá no hay periodismo investigativo.” Injusto, de toda injusticia (no se si hay licencia para esta frase).

No tengo conciencia de cuántos periodistas, comentaristas de radio y de televisión perdieron el miedo. Lo encararon sin guardaespaldas. Se metieron con los narcolavadores, descolgaron la cartera millonaria del Hombrón, y el terreno del florista del parque que corona la cinta costera con un supositorio. Descubrieron a los tránsfugas, las sumas millonarias, los sobrecostos, los dólares, los martinelitos, refrigeradoras y enseres que se bebieron en El Bebedero. Las F de Finmeccanica y Financial Pacific que se tragaron la vida de un abogado, y los hospitales sin equipos. Pellizcaron los cachetes de los políticos y de los empresarios rebuscones.

Cada día nuestros periodistas han destapado varias ollas de grillo, cajitas de Pandora con los ofidios de Cleopatra, con información filtrada o birlada de despachos blindados o de colaboradores asqueados, recogidas en páginas en blanco y mares de tinta de bolígrafos que pincharon las pústulas virulentas de la viruela nacional.

Las dudas que generaron las constantes denuncias cambiaron el curso de la historia. Abrieron un profundo hueco en las urnas de las elecciones pasadas que enviaron el gozo del ansiado triunfo al pozo de la desesperación, lo que ha provocado una cínica y arrogante actitud de quienes sienten amenazada su “honorabilidad, su intimidad, o su integridad” y hacen advertencia de planes alevosos e intenciones insanas.

Los caricaturistas han exaltado el tamaño de las narices largas y los vientres cilíndricos como barriles, y la figura cada vez más esquelética de Juan Pueblo. Los 365 días del año nos regalaron con plumillas que sorprendieron por su ingenio.

Los tablets se abrieron a horizontes horrendos. Se logró información valiosa a pesar de las supuestas amenazas de incendio, bombas y robos que tal vez permitieron recoger expedientes secretos y llevarlos a buen recaudo.

Nuestros periodistas, en su labor cotidiana de investigación, enfrentan la provocación como campanas de bronce. La mayeútica se realiza sin la protección de guardaespaldas, sin seguridad, exponiendo la vida propia y la de familiares con un sacrificio perenne.

Si sumáramos las 500 y tantas pulgadas que a diario publica la página de Opinión, que evalúa el torrente de artículos con material significativo que el equipo debe compaginar para que las dos caras encuentren cierta armónica coincidencia; si apreciamos el esfuerzo de la unidad de investigación que rellenan los ombligos con información que exige criterio formado y suspicacia para elaborar cada línea, para que el escalpelo no encuentre gazapos que puedan conducir a una demanda; los comentarios de la Página del Lector y de revistas actualizadas con información de todos los campos del diario quehacer, tenemos que reconocer, admirar y ponderar el esfuerzo periodístico.

El momento es oportuno para hacer una propuesta formal: Hay que garantizar una tregua, oportunidad para que periodistas y medios saquen el periscopio y cojan aire. Al equipo de gobierno, más de 100 días para que enfoquen las soluciones con serenidad, sin presión, sin críticas negativas innecesarias.

Si nos dimos el gustazo de demostrar nuestra hegemonía como ciudadanos de nuestra nación, obliguémonos a hacer un cerco de paz y un apoyo irrestricto a quienes elegimos para que nos arreglen el mafá que nos dejaron.

MARÍA NELLY BROCE DE FIGUEROA EDUCADORA Y MUNICIPALISTA