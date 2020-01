Peluquera presenta demanda

10:56 a.m. - LONDRES, Inglaterra(EFE).- Una joven musulmana ha presentado una demanda por discriminación religiosa contra la dueña de una peluquería de Londres que no quiso contratarla si no aceptaba quitarse el velo islámico en el trabajo.

La dueña del local, Sarah Desrosiers, de 32 años, cuyo salón se especializa en cortes "funky urbano", explicó al vespertino "Evening Standard" que había rechazado a Bushra Noah, de 19 años, porque cualquier peluquera que contratase debería mostrar su propio peinado como forma de atraer a los clientes.

Noah ha presentado una demanda de indemnización tras acusar a Desrosiers de haberla tratado con rudeza cuando la entrevistó en marzo y haberla rechazado para un trabajo que ella se sentía plenamente capaz de realizar sólo por llevar velo.

"Yo vendo imagen - es muy importante - y espero de una peluquera que exhiba su peinado porque es la forma de atraer a los clientes. Si alguien llevase una gorra de béisbol o un sombrero de cowboy le diría que se lo quitasen en el trabajo", explica la dueña, citada por el vespertino.

Noah, por su parte, asegura que ha acudido sin éxito a veinticinco entrevistas para poder trabajar como peluquera y que si ha decidido demandar a Desrosiers es porque la ofendieron muy especialmente sus comentarios.

"Cuando hablé con ella por teléfono, me dijo que me pondría a prueba durante un día, pero cuando me presenté, me miró horrorizada, me preguntó si llevaba el velo todo el tiempo y me dijo que tenía que habérselo advertido por teléfono", señala.