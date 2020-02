"Shrek" llega a Broadway

11:19 a.m. - NUEVA YORK, EU (AP). - Aunque aún no se sabe quién tendrá el papel protagónico, "Shrek el musical", la adaptación de Broadway del popular largometraje animado de DreamWorks Animation SKG, ya tiene una princesa, un villano, fecha de inauguración y teatro.

El espectáculo abrirá el 14 de diciembre en el Teatro Broadway, con presentaciones de preestreno a partir del 8 de noviembre, anunció el lunes el presidente de DreamWorks Theatricals, Bill Damaschke. Una temporada de prueba se realizará previamente en el Teatro Fifth Avenue de Seattle, del 14 de agosto al 21 de septiembre.

Aún no se anuncia quién encarnará a Shrek o a su amigo Donkey, pero la princesa Fiona será interpretada por Sutton Foster, quien actualmente hace de Inga en El joven Frankenstein''. Foster ha trabajado en musicales de Broadway como "Thoroughly Modern Millie", "Mujercitas" y "The Drowsy Chaperone". Asimismo Christopher Sieber, miembro del reparto original de "Monty Python's Spamalot", dará vida al malvado Lord Farquaad mientras que Kecia Lewis-Evans será el Dragón.

"El musical de Shrek", dirigido por Jason Moore, fue escrito por David Lindsay-Abaire con música de Jeanine Tesori. Se basa en el libro de William Steig así como en la película, que hasta el momento tiene dos continuaciones.