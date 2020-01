'The Messengers' es la más vista en EU

4:01 p.m. - Los Angeles, EU (AP).- The Messengers, una película de terror sobre una familia que se muda a una casa embrujada, fue la preferida del público durante el fin de semana en las salas de Estados Unidos y Canadá.

La cinta debutó con una recaudación de 14.5 millones de dólares entre el viernes y el domingo, de acuerdo con estimaciones de la industria difundidas el domingo.

En segundo lugar se ubicó la comedia Because I Said So, protagonizada por Diane Keaton y Mandy Moore, sobre las tensiones entre una madre y su hija joven, que logró embolsar 13 millones de dólares.