Vuelve New Kids on the Block

1:58 p.m. - LOS ANGELES, EU (EFE).- New Kids on the Block, la popular banda masculina de la década de 1980 y comienzos de los 90, se reunió 13 años después de su separación y pretende lanzar nuevo disco y realizar una gira, informó hoy el rotativo Boston Herald.

En conmemoración del 20 aniversario del lanzamiento de su álbum Hangin Tough, el grupo, cuyos miembros ya rozan los 40 años, actuará mañana en el programa Today Show, del canal de televisión NBC.

NKOTB, tal y como se conoce al quinteto por su sigla, vendió 70 millones de discos, una cifra cuyos miembros pretenden aumentar tras anunciar que entre sus planes próximos se encuentran grabar nuevo material y volver a realizar una serie de presentaciones.

"La respuesta de los aficionados ha sido increíble", dijo al rotativo Donnie Wahlberg, el rostro más popular del grupo.

Wahlberg, ahora transformado en actor en conocidas cintas como The Sixth Sense o las tres últimas entregas de la saga de terror Saw, dijo que sus compañeros le convencieron para volver a trabajar juntos.

Joey McIntyre, los hermanos Jordan y Jonathan Knight, y Danny Wood son los otros componentes de la formación.

Según explicó Wahlberg, él se ha encargado de escribir el 80% del nuevo material junto con McIntyre y Jordan Knight.

"No tenía interés en volver a hacer una gira nostálgica y cantar el mismo material", comentó Walhberg, de 38 años, aunque remarcó que volverán a cantar "las canciones antiguas".