Agua para los culecos de Pedasí deberá pasar revisión del Minsa y la Anam

RIO CALDERA, Los Santos.- El alcalde del distrito de Pedasí, Ricardo Barrios, indicó que los camiones cisternas que extraerán el agua para las mojaderas del río Caldera durante los carnavales, deben contar con el visto bueno del Ministerio de Salud (Minsa) y el permiso de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).



Lo anterior forma parte de las disposiciones municipales para la realización de los carnavales en este sector del país.



OTRAS MEDIDAS



En el decreto No. 07, que regula los carnavales en Pedasí, se indica que sólo se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en el área del parque municipal de Pedasí desde el mediodía del 17 de febrero hasta las 7:00 de la mañana del miércoles de ceniza y en envases que no sean de vidrio.



Además, Barrios informó que está prohibida la quema en las calles y plaza de artificios de alto poder explosivo que pongan en peligro la vida y bienes de las personas; también está prohibido lanzar "mechas prendidas" a la tuna contraria y en los portales de las casas.



Tampoco se permitirá el uso de añil revuelto con sustancias que no sea agua limpia, el uso de gases irritantes, rayos láser, los objetos punzo cortantes, armas blancas y de fuego, con excepción de las que porten los agentes de los estamentos de seguridad.



Se prohíbe, además, los vehículos con equipos de sonido de alta intensidad en los alrededores del parque durante el carnaval. Solo se permitirá en las cantinas próximas al parque municipal los equipos de sonidos, de baja intensidad.



Adicionalmente, las personas que sean sorprendidas portando banderas, pancartas, letreros con mensajes ofensivos (en ambas tunas) serán sancionadas.