Por temor a robos personal de gasolineras no quiere laborar en la noche

LA VILLA, Los Santos. –Propietarios de las estaciones de venta de combustibles en la provincia de Los Santos confirmaron este martes que ya no se están encontrando empleados para trabajar en los turnos nocturnos, debido a los asaltos que se están dando en el área.La información la suministró Clara Solís Castillo, propietaria de la estación Lissi de la Villa de Los Santos, donde en dos meses se han registrado tres asaltos a los empleados de ese negocio, uno de ellos fue a mano armada.Solís Castillo detalló que además de su negocio otra estación ubicada en la entrada a la Espigadilla y dos más en la Chitré han sido víctima de los asaltos.Agregó que se ha tomado la opción de no trabajar el turno 12:00 a.m. a 4:00 a.m. porque ya no hay quien trabaje por temor, sin embargo los ladrones ya están robando a las 8:30 p.m.