Proyecto que blinda a funcionarios pasa a manos del Ejecutivo para sanción

Omitiendo la lectura en tercer debate del proyecto N° 610, que busca blindar a los servidores públicos, la bancada oficialista envió con 37 votos a favor, uno en contra y una abstención a la Presidencia de la República el documento para su respectiva sanción.

La votación en tercer debate fue de forma nominal con todos los votos de la bancada oficialista.

Durante el debate los planteamientos de los diputados de oposición no se hicieron esperar. El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado panameñista José Isabel Blandón, quien manifestó que el proyecto no es equitativo, ya que solo se busca beneficiar a ciertos funcionarios perteneciente al gobierno actual y a los demás que han sido destituidos hace dos años no se les ha pagado.

A juicio de Blandón, el documento no es malo. “Me llama la atención que se presente un proyecto de esta clase a un año de finalizar el gobierno”, dijo, catalogando el documento como “ánimo de derrota”.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, expresó que se hubiese visto la nobleza del proyecto si el mismo entrase a regir a partir de este año y no a partir del 1 de enero de 2014 como establece.

“El gobierno va a seguir botando a funcionarios hasta que lleguen las elecciones, tampoco existe una retroactividad de la Ley. Este gobierno ha botado a más de 35 mil funcionarios”, manifestó.

Solo el diputado de la bancada oficialista Hernán Delgado defendió el documento, asegurando que solo el gobierno actual ha decidido ayudar a los funcionarios.

LO QUE CONTEMPLA EL PROYECTO

El documento, que en las próximas semanas estaría siendo sancionado por el presidente Ricardo Martinelli, establece que cualquier funcionario que trabaje en el Órgano Ejecutivo, en entidades autónomas o semiautónomas, y en caso de que sea despedido sin justificación, debe recibir una compensación por parte del Estado.

También agrega que la indemnización le corresponderá a cualquier servidor que haya sido nombrado de manera permanentemente o eventual. Estas prestaciones serán calculadas según el último salario devengado, por cada año laborado al servicio del Estado.

Igualmente contempla que no podrán acogerse a esta ley los servidores públicos escogidos por elección popular, los ministros y viceministros, los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. Así como los administradores y subadministradores de entidades del Estado, entre otros puntos.