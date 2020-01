Lisa y su receta de Pavlova

Una de las cosas buenas que me trajo 2012 fue la amistad de dos mujeres fabulosas: Jane y Lisa. Una es escritora y vive en Cornualles, Inglaterra, mientras que Lisa es su agente literaria y vive en Brisbane, Australia. Jane es más bien de corte “damisela”, mientras que la Lisa está para que la aten, pero es divina y divertida.

Nuestra amistad es cibernética al 100%: muchos e-mails, y algo de Skype. Jane dijo que le encantaría ser una mosca en la pared el día en que Lisa y yo nos conociésemos, y le dije que trajera su ocho milímetros, porque lo más probable es que quedaría con un documental snuff. Una de las pasiones que Lisa y yo compartimos es la cocina, y hemos compartido tips y recetas, y la última que compartió fue su receta de Pavlova, un postre inspirado en la visita de la bailarina Ana Pavlova a las antípodas, en 1926. Los historiadores no se ponen de acuerdo si la receta se originó en Australia o en Nueva Zelanda, pero encontré un artículo de un australiano furioso con Harrods, quien se encontró en la tienda londinense con una torta recubierta de fresas, y, airado, les mandó una nota diciendo que el pav normal era de maracuyá. La receta que me mandó Lisa pide frutos del bosque y no maracuyá. Si algún día Lisa se lo encuentra, no porte su nueve milímetros: la de ocho mm es cámara, mientras que la de 9 es un arma de fuego.