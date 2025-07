La historia detrás de una de las miradas más fulminantes y recordadas de Hollywood

Gregory Wakeman - BBC Culture*

La noche de la cena de bienvenida a Hollywood de Sofía Loren, en abril de 1957, Jayne Mansfield entró en el exclusivo restaurante Romanoff’s de Beverly Hills con un plan.

La elegante velada, organizada por los estudios Paramount, estaba repleta de grandes estrellas de Hollywood de la época, desde Barbara Stanwyck y Montgomery Clift hasta Gary Cooper y Shelley Winters. Pero sería una fotografía de Mansfield y Loren la que haría que la velada ocupara un lugar imborrable en la historia de Hollywood.

Según Eve Golden, autora de “Jayne Mansfield: The Girl Couldn’t Help It”, Mansfield quería asegurarse de que todos los ojos estuvieran puestos en ella. Firmó un contrato de siete años con la Warner Bros. en febrero de 1955, y la entonces rubia de 24 años, ex Playboy Playmate, era vista como una rival de Marilyn Monroe, que había estado “causando problemas” a la 20th Century Fox, le explica Golden a la BBC.

Con sólo ocho meses de diferencia, el enorme éxito de “The Girl Can’t Help It” (1956, titulada en español “La chica no puede remediarlo”, “Tú sabes lo que quiero” y “Una rubia en la cumbre”) y “Will Success Spoil Rock Hunter?” (1957, “Una mujer de cuidado”) consolidó rápidamente a Mansfield como estrella.

Sofía Loren sólo tenía 22 años cuando llegó a Hollywood. Nacida y criada en Italia bajo el régimen fascista de Mussolini, la madre de Loren tenía sus “propias ambiciones teatrales”, afirma Mary Ann McDonald Carolan, autora de “The Transatlantic Gaze: Italian Cinema, American Film”.

Loren se presentó a concursos de belleza de adolescente, donde conoció a su futuro marido, el productor cinematográfico Carlo Ponti, antes de matricularse en la escuela nacional de cine de Italia. Ponti produjo muchas de sus primeras películas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia también se vio inundada de producciones de Hollywood, ya que los estudios aprovecharon los bajos costos de producir en el país. “En aquella época se produjo un extraordinario intercambio artístico, económico, comercial y cinematográfico entre Italia y Estados Unidos”, explica Carolan a la BBC.

Tras el éxito de “Aida” (1953) y “El oro de Nápoles” (1954), que se proyectaron en el Festival de Cannes de ese año, Paramount contrató a Loren, apostando por que siguiera los pasos de sus homólogas europeas Leslie Caron, Ingrid Bergman y Marlene Dietrich.

Cubierta por pieles

En abril de 1957, llegó el momento de que Loren debutara entre la élite de Hollywood en Romanoff’s, donde Mansfield fue la última invitada en entrar. Ingresó cubierta con un “gran abrigo de piel”, dice Golden. Cuando se lo quitó, llevaba un vestido de satén muy escotado y sin espalda, que sabía que llamaría la atención de todos los presentes, especialmente de los fotógrafos.

“Se acercó y se colocó justo al lado de Sofía Loren”, dice Golden. “Sin duda estaba planeado. Jane sabía exactamente lo que hacía”. Los fotógrafos Delmar Watson y Joe Shere fotografiaron a Loren y Mansfield una al lado de la otra. Pero mientras Mansfield miraba directamente al objetivo, Loren fue captada con la mirada de reojo más famosa de la historia de Hollywood, mirando el escote de su compañera de mesa.

Sesenta y ocho años después, sigue siendo una de las fotografías más icónicas de la historia de Hollywood. Heidi Klum, Anna Nicole Smith, Sydney Sweeney y Maude Apatow, Sofía Vergara y Julie Bowen la han reproducido.

La foto ha perdurado porque presenta a Loren y Mansfield como polos opuestos, la imagen simboliza la elegancia contra la ampulosidad. Europa contra América. Morena contra rubia. “Es casi como si se vistieran a propósito para contrastar”, dice Carolan.

Legado perdurable

Sin embargo, la prolongada prevalencia de la imagen tiene implicaciones preocupantes. Destaca la tendencia de los medios de comunicación a exagerar la rivalidad femenina, fomentando el nocivo estereotipo de que las mujeres siempre compiten.

En realidad, esa fue la única vez que se vieron, y a Loren quizá le preocupaba que Mansfield estuviera a punto de tener un fallo de vestuario ante la prensa.

En una entrevista de 2014 con Entertainment Weekly, Loren recordó: “Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirándole los pezones porque tengo miedo de que estén a punto de caer en mi plato. En mi cara se puede ver el miedo. Tengo tanto miedo de que todo lo que hay en su vestido explote -¡bum! - y se derrame por toda la mesa”.

En su nuevo documental “Mi mamá Jayne”, la hija de Mansfield, Mariska Hargitay, que tenía tres años cuando murió, explora la carrera de la actriz en un intento de descubrir a la madre que apenas conoció. En declaraciones a Vanity Fair, Hargitay admite que tuvo problemas con la fotografía cuando era joven.

“Fue duro. Ver a otra mujer mirar así a tu madre fue insoportable para mí de pequeña”. Al crecer, desarrolló un estilo recatado opuesto a la glamurosa imagen pública de Mansfield.

En el documental, Hargitay admite que decidió convertirse en otro tipo de actriz con una imagen distinta a la de su madre, cuyas luchas profesionales quería evitar. A sus 61 años, la actriz de “La ley y el orden: unidad de víctimas especiales” reivindica la historia de Mansfield en el documental. Al fin y al cabo, era una mujer que sabía tocar el violín y el piano, hablaba tres idiomas y a la que la revista Life calificó de “la rubia tonta más inteligente de Broadway”.

Este momento iba a ser el único en el que las carreras de las dos mujeres se entrecruzarían, porque mientras la estrella de Loren estaba en ascenso, la de Mansfield estaba a punto de declinar. En 1960, Loren ganó el Oscar a la mejor actriz por “Dos mujeres”, convirtiéndose en la primera intérprete en ganar un premio de la Academia por un papel en lengua extranjera.

Mientras tanto, el truco de Mansfield en la fiesta de Loren fue duramente recibido por la 20th Century Fox. “Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían fichado a un caso perdido”, dice Golden. “Creo que fue el momento en que la Fox realmente dejó de interesarse por impulsar su carrera”.

Ambiciones frustradas

En 1962, poco después de la muerte de Monroe, la Fox abandonó a Mansfield tras tres años de malos resultados en taquilla. De repente, dice Golden, con una “enorme casa que pagar y tres hijos”, Mansfield empezó a abrir supermercados y gasolineras para “mantener a su familia”.

Golden cree que las ambiciones profesionales de Mansfield se vieron frustradas porque “sabía adónde quería llegar, pero no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo. Realmente necesitaba un manager fuerte e inteligente”.

Mientras tanto, Loren pudo pedir consejo a la oscarizada productora Ponti. “Tiene unos conocimientos increíbles de la industria cinematográfica”, dice Carolan. “Sabía muy bien cómo comportarse en el circo mediático. No se dejaba manipular por la prensa ni por los managers”.

Loren fue tan astuta a la hora de navegar por su carrera cinematográfica que consiguió combinar las películas de Hollywood y las italianas sin dejar de ser popular durante casi 70 años.

La fama de Mansfield no sólo se esfumó, sino que su vida acabó en tragedia. Cuando murió en un accidente de coche el 29 de junio de 1967, a la edad de 34 años, regresaba conduciendo de una presentación en un club nocturno de Misisipi a una entrevista radiofónica al mediodía en Nueva Orleans.

Pero el viaje no era inusual para alguien que había insistido en apreciar hasta la última gota de su fama desde que se convirtió en estrella.

“Le encantaba ser el centro de atención. Le encantaban sus fans. Se convirtió en su personaje de la pantalla”, dice Golden. “Podría decirse que fue la primera estrella de los realities, porque vivía su vida en público. Hiciera lo que hiciera, iba acompañada de fotógrafos y reporteros".

Carolan reconoce que Mansfield ayudó a “allanar el camino a actrices como Sofía Loren, Brigitte Bardot y Claudia Cardinale”, ya que rompió barreras en una industria dominada por los hombres al asumir con orgullo su belleza y sexualidad.

Y aunque sus caminos sólo se cruzaron fugazmente, Loren declaró a Entertainment Weekly que todavía le piden repetidamente que firme la famosa foto. Pero ella siempre se niega. “No quiero tener nada que ver con eso. Y también por respeto a Jayne Mansfield, porque ya no está con nosotros”.

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).