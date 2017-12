Estimado Marcelo: nos alegra muchísimo que vuelva a estar en su casa junto a su familia después de casi dos años y medio de detención por algunas travesuras que cometió y que hizo que otros cometieran en otras partes del mundo. Nosotros no tenemos mucho que celebrar esta temporada, porque los pedidos de padres, madres, abuelos, hermanos mayores, vecinos y amigos en favor de los niños y niñas de América Latina, han sido este año mayores que nunca antes. La verdad, no tenemos recursos para enfrentar tantos pedidos.

No se asuste, no le escribimos para pedirle el dinero que ya dejó de tener ni que nos diga dónde están los caletos, empresas fantasma, bancos sucios y cuentas brujas en las cuales los impuestos duramente pagados por los ciudadanos de todo el continente fueron a dar. Por el contrario, le escribimos para darle un regalo: una insignificante gota de conciencia del daño que usted ha causado.

Cuando su empresa alcanzó a pagar 700 millones de dólares al año en coimas, cada uno de los centavos de esa cantidad podía servir para muchas otras acciones nuevas. Con menos de 50 centavos diarios, se puede dar de comer a cualquier niño en la edad preescolar en América Latina. Ese dinero hubiese sido suficiente para mil 400 millones de comidas. Imagínese, lo que esos fondos hubiesen ayudado en vacunas, en agua potable, en libros o maestros.

El salario promedio de un maestro latinoamericano no alcanza los 300 dólares mensuales, así que esos sobornos hubiesen pagado más de 2 millones de salarios mensuales de maestros en casi cualquier parte de la región.

Lo más impactante de su historia de vida es que no es única. Leímos detenidamente el acuerdo que firmó su empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ahí nos percatamos de que hay un cartel de empresas constructoras que fijan precios excesivamente altos para las obras públicas en toda América Latina, y parece que también acuerdan realizar estas obras con una mala calidad de los materiales o usan técnicas de construcción inadecuadas. Esos precios de referencia se convierten en parámetros para toda la región y no importa si las otras empresas constructoras están en la jugada, la mayoría de las empresas siguen esos criterios. Eso se llama saqueo. Cada dólar robado en sobrecostos y mala calidad de las obras es un dólar menos para la educación o la salud de los niños y adultos mayores de toda la región. Además, parafraseando el cantante colombiano Carlos Vives, ese maldito robo en malas carreteras causa muertos y muchos heridos. Les quita muchas oportunidades a personas que trabajan muy duro para crecer por sí mismas. Todo este despilfarro lo facilitaron usted y todos sus colegas en las empresas "coimiadoras".

Don Marcelo, nos duele profundamente el efecto pernicioso que su acción, la de sus actos ejecutivos y las otras empresas que participan de su “sistema”. Esto ha terminado por deslegitimar aún más la política de América Latina. Nuestros ojos se han llenado de lágrimas viendo cómo los presidentes y expresidentes de muchos países han caído por las vinculaciones con usted y su empresa maldita. Por otro lado, diputados, senadores, ministros, alcaldes y partidos políticos de todos los colores ideológicos se han visto manchados por sus sobornos. La forma en que compró el silencio cómplice de organizaciones de la sociedad civil y de incluso la Iglesia católica, nos deja sin palabras. ¿Cómo puede ser usted tan malo?

Hoy hay mas niños pobres, hijos de padres pobres y del desempleo en toda América Latina. Pasó la Navidad en tantos hogares que no pudieron tener la cena de Nochebuena por culpa suya. Por culpa de las malas calles, la falta de agua, los altos impuestos, o simplemente porque el dinero sucio puso en cargos de elección popular a personas incapaces y corruptas, que no hubiesen llegado a esos cargos sin el apoyo de Odebrecht.

Ahora bien, a nosotros nos toca el trabajo que Santa Claus no puede o no quiere realizar. Nosotros tenemos que explicarle a cada niño, que se portó bien, por qué no recibe un presente el día de reyes. ¿Cómo explicarle a esos pequeños que en el mundo en que vivimos no ganan los buenos, sino que los que juegan vivo o hacen trampa tienen mejores juguetes?

Nosotros vivimos de donaciones de la gente trabajadora a los que usted, y otros como usted, les robaron. Nuestras alforjas están vacías. Nuestros hogares están atestados de cartas y pedidos de toda América Latina. Solo podemos dar lo que nos donan otros. En el mundo injusto en que vivimos, usted y la cofradía de constructores corruptos despojaron a todos, especialmente a los más pobres. Hoy tenemos más niños enfermos y más hogares incompletos que atender por esa razón. Solo queríamos recordarle todo el daño que usted le ha hecho al mundo. Nunca lo olvide. Si hay un niño, un enfermo, una madre o un adulto mayor que no tiene alimento, que no puede acobijarse, o que es incapaz de recibir una atención en esta época, muy posiblemente es por culpa suya. Ese es nuestro regalo: la verdad del alcance de su maldad. La sufriremos todos por mucho tiempo.

No le deseamos feliz año 2018, porque usted ya está mucho mejor de lo que debería estar. Con nuestros mejores deseos, atentamente, Baltazar, Gaspar y Melchor.

PD. ¿Serán ciertos los rumores de que Rudolf, el reno de Santa Claus, también estuvo en su planilla?