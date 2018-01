A finales de diciembre una amiga nos invitó a cenar a mi esposa y a mí. Durante la amena comida en su casa, súbitamente escuché un ruido de una aspiradora que se encendía, funcionaba un corto tiempo, y luego se apagaba. Nuestra anfitriona nos explicó que ese era un robots que ella tenía para limpiar el piso de su casa.

El sábado 13 de enero fui a la farmacia de uno de los prestigiosos hospitales privados de la ciudad de Panamá, y al entregarle la receta a la dependiente, ella introdujo los datos en una computadora y un brazo robot despachó la caja de medicinas que buscaba. Sorprendido, le pregunté cómo funcionaba, y ella me dijo que ya no se comenten errores y todo se entrega con exactitud. Guardé silencio al pensar en los empleos que esa máquina había eliminado.

En su reciente visita a Panamá, el expresidente uruguayo José Mujica contó la anécdota de su viaje a una granja de repollos en Japón, en la cual había robots recogiendo y lavando el producto. Mujica comentó que siempre iba a ver trabajo para los seres humanos, porque alguien tiene que darle mantenimiento a ese robot. Por el momento.

Vivimos en medio del cambio tecnológico más importante que ha tenido la humanidad desde el desarrollo de la agricultura. Todas las revoluciones técnicas anteriores produjeron un mayor nivel de trabajo y generaron mucha más productividad de esfuerzo humano. Pensemos en la escritura, en la revolución industrial, o en la infancia de la revolución informática: en todas estas, la capacidad de trabajo y el número de empleos en las nuevas industrias aumentó significativamente.

Cuando el automóvil sustituyó al coche tirado por caballos, se crearon numerosos empleos en fábricas de automóviles, gasolineras, talleres, tiendas de respuestos, lava autos, policía de tránsito y múltiples otros oficios como el repartidor de comida a domicilio fueron posibles. Ese no es el caso para la transición tecnológica actual.

Una impresora de tres dimensiones es capaz de reproducir con fidelidad tasas y vasos, que antes requerían de una planta y una línea de producción con una ardua mano de obra. Los autos están a punto de convertirse verdaderamente en automáticos y se podrán conducir independientemente por sus computadoras. Un ejército de drones reparte el correo en algunas partes del norte de Europa, Estados Unidos y Japón. Ya existen robots que cocinan comida rápida, mientras que otros son capaces de guiar a los turistas en aeropuertos de varios países asiáticos.

A mediados del siglo pasado, Colón era la tacita de oro. Una ciudad limpia con una población feliz y muy activa económicamente.

Esta es la primera transición tecnológica que prescinde de la creación de empleos humanos. Aunque seguirán existiendo en las próximas décadas nuevos nichos laborales, una gran cantidad de empleos y actividades irán desapareciendo. Me gustaba mucho escuchar a un ser humano cuando llamaba a la asistencia del directorio telefónico, o interactuar con una persona cuando se paga el estacionamiento en los centros comerciales. Ese contacto humano se irá perdiendo a manos de contactos virtuales, cada vez más la realidad “real” se transformará en realidad virtual. Los proyectores de 3D no presentan la realidad aumentada, la distorsionan. Ningún ser vivo percibe las imágenes de esa forma, los colores y los ángulos de la visión son el resultado de decenas de millones de años de evolución. No quiero imaginarme, lo que el uso continuo de tabletas, celulares, videojuegos, audífonos, y el campo electromagnético intensificado por las antenas y la transmisión inhalámbrica puede provocar en el futuro de nuestra especie. ¿Podemos evolucionar o involucionar?

¿Qué pasará con la decenas de miles de empleos que irán desapareciendo de nuestra economía? Con el sistema educativo que tenemos, esa respuesta no puede ser positiva. ¿Qué pasará con la Caja de Seguro Social sin las cuotas de los trabajadores? Ni siquiera es posible imaginarse un Estado que funcione si no existen suficientes empleos humanos que paguen impuestos. De donde vendrán esos impuestos si la gente no tiene trabajo.

La ola migratoria que recibió Panamá en la última década desplazó trabajo formal que se convirtió en informal, bajó los precios de los profesionales independientes de muchos campos y en actividades como restaurantes, hoteles, tiendas, lava autos y otras similares es fácil notar la ausencia de panameños de esos puestos de trabajos. Si eso ha sido así con los emigrantes a pesar de las multas y otras amenazas, la implantación de robots en nuestra economía será mucho más rápida y descarnada.

Hay una lección de la historia de Colón que nos puede servir de advertencia. A mediados del siglo pasado, Colón era la tacita de oro. Una ciudad limpia con una población feliz y muy activa económicamente. La gente viajaba desde la ciudad de Panamá y desde otras latitudes para comprar en Colón y para escuchar música, bailar y comer en esta urbe caribeña. Aunque existen muchos factores que explican el colapso de Colón, un factor desencadenante fue el cambio tecnológico. En Colón abundaba el trabajo, porque había que estibar los barcos que ahí llegaban. Cada barco necesitaba decenas, incluso centenares de estibadores que cargaban los bultos sobre sus hombros o con sus propias manos colocaban cajas en las carretillas. Una buena jornada podía producir suficiente para vivir semanas sin preocupación. Si al día siguiente no se iba a trabajar, no importaba porque alguien más llenaría ese vacío. Ese era el mundo perfecto hasta que apareció el contenedor. Lo que tomaba horas para un pelotón de estibadores, ahora se hace en minutos con una grúa de pórtico, que solo genera dos empleos: el operador de la grúa y el conductor del camión que transporta el contenedor. Desde ese cambio tecnológico, Colón no ha vuelto a ser lo que fue. A pesar de tres mil millones de dólares en inversiones estatales en la última década, el impacto del contenedor no podrá ser borrado.

En Singapur y en Hong Kong, los estibadores que desaparecieron fueron dirigidos a otras actividades dentro del sector logístico e incluso en otros sectores, los de Colón fueron dejados solos. Todo indica que esto será lo que ocurrirá con los desplazados por los robots y la automatización. No estamos preparados, no tenemos las instituciones, y carecemos de la cultura de innovación y emprendimiento para capear la tormenta. Esas son las buenas noticias sobre la automatización en Panamá. Para las malas, solo hay que tomar en cuenta que diversos autores pronostican que eventualmente las máquinas se tornarán en contra nuestra y acabarán con nuestra especie.