Un recorrido por el estado de la Florida revela un altísimo nivel de modernización tecnológica tanto en el sector privado como en los servicios públicos. Muchos supermercados han eliminado cajeros para que el propio cliente registre su compra y haga sus pagos individualmente.

Las carreteras de este estado cuentan con un modernísimo sistema de video cámaras que combinado con sensores es capaz de detectar algún carro cometiendo infracciones o rastrear rápidamente algún vehículo robado o vinculado a alguna acción delictiva.

Los controles remotos de los sistemas de cable operador funcionan con voz y cambian los canales a voluntad del televidente y le buscan los eventos que el usuario desee localizar.

La clínica Mayo ensaya un microchip insertado cerca de la columna vertebral de personas parapléjicas, lo que les permite volver a caminar. Y por supuesto desde Cabo Cañaveral partieron los cohetes que llevaron al ser humano a la luna y lanzaron las sondas espaciales hacia los rincones más lejanos del sistema solar.

Aún no se sabe quiénes fueron los ganadores de los dos cargos más importantes del estado de la Florida.

La lista de innovaciones podría hacerse mucho más larga, pero ya el lector tiene una idea de lo moderno que es la vida y la actividad cotidiana en esta península del sur de Estados Unidos. Sin embargo, en materia electoral, la Florida está muy atrás de rincones menos avanzados del mundo. En parte la culpa no es de ellos, ya que Estados Unidos no tiene un tribunal electoral, sino una autoridad electoral federal muy débil y blandengue. En términos prácticos, las elecciones las organizan cada uno de los condados o gobiernos locales de cada Estado de este país. Eso sería el equivalente a que cada municipio panameño tuviera que organizar su pedacito de proceso electoral. Imaginemos lo que los municipios de Chepigana, Changuinola o el de Soná harían con sus votaciones. Ese es el sistema electoral de la Florida.

A una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos todavía no se sabe quienes fueron los ganadores de los dos cargos mas importantes del estado de la Florida. Para el senado federal el republicano Rick Scott le lleva una ventaja ínfima a su contrincante demócrata, el actual senador Bill Nelson.

Para gobernador el empresario republicano Ron DeSantis le lleva una ventaja un poco mayor al demócrata Andrew Gillum. Ambos diferenciales están dentro del margen que establece la ley electoral de la Florida, que es de 0.5% entre los rivales para que se dé un recuento automático de los votos. Existen serias dudas sobre las prácticas electorales que han dado esos resultados, y en el fondo ese es el problema propio de la Florida.

La cerecita del pastel electoral la ponen las peculiares condiciones de la tecnología electoral floridiana.

Es usual en el sur de Estados Unidos, que los padrones electorales sean purgados en perjuicio de los latinos, afroestadounidenses, y otras minorías. En la Florida, más de 1.4 millones de afroestadounidenses no pueden votar. Además, algunas personas con apellidos árabes o latinos no aparecieron en el padrón electoral. Mientras que las campañas partidarias, principalmente la republicana hicieron uso de esfuerzos de desinformación y de atemorizar a los votantes pobres o de minorías raciales, “haciéndoles saber que si no pagan sus impuestos, las pensiones alimenticias o están atrasados en sus cuentas no podrán votar”. Esto es obviamente falso, pero tiene incidencia sobre votantes recientemente nacionalizados o de muy poca educación.

Otra triquiñuela es la de cambiar los centros de votación hacia localidades difíciles de llegar para los votantes que no cuentan con automóvil propio o transportación garantizada. Para un elector pobre, adulto mayor o con discapacidad el esfuerzo de trasladarse a la escuela del barrio es difícil, pero si se organiza o consigue apoyo vecinal puede lograrlo. Sin embargo, cuando los centros de votación se trasladan hacia las zonas más comerciales o los edificios de gobierno, estos votantes quedan abandonados, ya que la Florida tiene un sistema de transporte público muy deficiente.

La cerecita del pastel electoral la ponen las peculiares condiciones de la tecnología electoral floridiana. Por ejemplo, los votos son leídos por máquinas que no son las más modernas y a veces pueden leer incorrectamente una papeleta marcada varias veces o ignorar otra que tenga la casilla marcada débilmente por la mano de un adulto mayor. Así aparecen los famosos “sobrevotos” e “infravotos”. Estas son situaciones en las que se cuentan más votos que la cantidad de personas que fueron a votar a la urna o menos votos de los efectivamente depositados. En comparación, el Estado de la Florida tiene un sistema de dispensadores electrónicos de boletos de lotería que es capaz de procesar muchísimas transacciones con alta sofisticación y hasta pagarle los pequeños premios a los compradores, sin embargo, en materia electoral otras son las prioridades.

Complica el panorama el diseño de ciertas papeletas que se convierten en el peor enemigo del votante. En el año 2000 por ejemplo, existió la llamada papeleta “mariposa”, en la que por un lado aparecía claramente el nombre de “George Bush” con su casilla al lado, mientras que al lado contrario de la papeleta aparecía el nombre de “Al Gore” con una casilla que no le permitía al votante escoger al demócrata porque el diseño era confuso y si se marcaba la casilla se seleccionaba a otro candidato. Ese diseño le costó la presidencia a Al Gore, ya que más de 40 mil votos se desviaron a candidatos de poca monta. Hoy ese problema continua en los condados periféricos a la ciudad de Miami y Palm Beach.

Incluso si los recuentos y demandas judiciales terminan por favorecer a los republicanos, hay esperanza para el 2020. Una de las iniciativas refrendarias aprobadas el pasado martes 6 de noviembre le devuelve el voto a 1.4 millones de afroestadounidenses que habían sido excluidos. Para poner esto en perspectiva, ninguno de los republicanos que encabezan los conteos le lleva más de 50 mil votos a su contrincante demócrata, es decir, que ese más de millón de votos excluidos le quitó la presidencia a Hillary Clinton y condenó a Estados Unidos y al mundo a una era de sobresaltos e indignidades.