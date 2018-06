Cuando era niño me decían que ir a Rusia era malo y que los presidentes de la República debían ser admirados y respetados. Hoy en día, casi todos los panameños quieren ir a Rusia y no digamos lo que piensan de los presidentes y expresidentes de la República. No soy fanático del fútbol, sino del béisbol.

Aprendí a ver fútbol por amigos y lo jugué tarde en mi vida, cuando estaba haciendo mi maestría. Como era la liga de estudiantes extranjeros contra estudiantes estadounidenses, mis compañeros europeos me pusieron de portero por los juegos realizados y juro que ese balón nunca llegó a mi portería. No era porque yo era bueno, sino porque los locales eran tan malos que el grupo de estudiantes paraguayos, argentinos, mexicanos, peruanos, alemanes, belgas y ocasionalmente un brasileño eran capaces de derrotar a casi cualquier equipo de las escuelas de postgrado.

Ahora que Panamá va a Rusia, es importante entender que ambos países tienen muchas similitudes. Por ejemplo, en Panamá comemos pescado crudo que se llama ceviche y en Rusia también comen pescado crudo que se llama caviar. En Panamá bebemos un líquido transparente con un fuerte olor a alcohol llamado Seco, mientras que en Rusia beben un líquido transparente con un fuerte olor a alcohol llamado Vodka. En Panamá comemos una ensalada de papa, remolacha y huevos llamada ensalada de feria, que en realidad es una ensalada rusa. En Rusia también la comen.

En Rusia su político más importante es un ser despiadado y corrupto. Cuyo círculo cero se ha hecho impresionantemente rico con la corrupción existente. En Panamá, ídem, ídem.

En Panamá hay una playa que se llama “La Rusia” al sur de la provincia de Veraguas. En Rusia la palabra Panamá es sinónimo de estafa.

En Rusia la población debe acostumbrarse a evitar el duro frío que existe casi todo el año al aire libre, y deben refugiarse en los edificios, centros comerciales y otros sitios cerrados para protegerse del clima. En Panamá, la población debe evitar los largos periodos de frío que existen en las oficinas, centros comerciales y otros espacios cerrados, y se refugian al aire libre buscando el calorcito que les devuelva la vida.

En Rusia se exporta mucho petróleo, carbón y gas natural para importar valiosos dólares. En Panamá, se importa petróleo, carbón y gas natural y de esa forma se exportan valiosos dólares.

Volviendo al juego y a la selección, lo de Noruega, demuestra que ese montón de informes de Naciones Unidas, diciéndonos que los escandinavos son pacíficos y que son países libres de delincuencia, son falsos. Ahora a Pepe Ávila le toca el rol histórico que en su momento tuvo Pelé, quien salió de la banca como suplente a último minuto, y cambió la historia del fútbol mundial.

Los panameños tenemos una gran deuda con Edmundo Vargas por habernos enseñado a ver los mundiales de fútbol. Sería un honor merecido, que alguien lo invitara a ser testigo presencial del primer juego de Panamá en un mundial. Él se lo merece, por todo lo que hizo para compartir su amor al fútbol.

Un rarísimo verso que no se le puede atribuir a Nostradamus, el médico y astrólogo francés del siglo XVI, dice algo así: en el año 18 del nuevo calendario, un gigantesco Pegaso de hierro pintado de rojo, cabalgado por dos amazonas, llevará a 23 guerreros casi todos de tez morena, desde el centro de la tierra viajarán más allá de los montes Urales, para que luchen en grandes arenas romanas, vestidos de rojo combatirán no con escudo y espada, sino con sandalias de sabia de árbol detrás de una bola de cuero de jabalí, sus victorias y su torneo serán celebrados con tambores y mucha fiesta, cuando retornan al centro de la tierra, calles de honor y grandes desfiles los recibirán, esta vez no habrá un día libre, aunque el gran pueblo de Panamá así se lo tomará.