Si estás buscando otro artículo de fútbol criollo te has equivocado, ya que no voy a escribir sobre la selección nacional. En realidad lo que me preocupa es la llegada desbordante de los intereses chinos a Panamá y en particular cómo el Gobierno Nacional pretende enclavar en el territorio más sagrado de este país, el complejo de la Embajada y residencia diplomática de la República Popular de China. En otras palabras, cómo estamos a punto de perder la calzada de Amador.

En la biblioteca de mis memorias personales, recuerdo la vieja calzada de Amador. Era un rompeolas que permitía divisar dos espectáculos impresionantes: la entrada del Canal de Panamá y la línea costera de la ciudad de Panamá. Recuerdo cómo en diciembre de 1985 después de mi graduación de sexto año, un puñado de mis compañeros y yo nos dimos a la tarea de una larga farra que concluyó con la vista del amanecer en la isla Flamenco. Esa era el amanecer del resto de nuestras vidas. Por gran parte de su historia la calzada fue un bastión militar de la marina de los Estados Unidos, que al revertir parcialmente a Panamá en tiempos de la dictadura militar, se transformó en un bastión de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Allí, por ejemplo, había un destacamento de las Fuerzas de Defensa en lo que se conocía como Fuerte Amador. En la mera punta de la calzada, el general Noriega tenía una “casita” para sus asuntos “privados”. Después de la invasión de 1989, la calzada se “civilizó”, pero muy rápidamente empezó a ser privatizada.

Lo que debía ser un espacio público a cielo abierto para toda la población panameña, rápidamente se convirtió en un archipiélago de bares, clubes de yates y ocasionalmente burdeles. Se suponía que esto era por la vocación turística de la calzada.

Cada gobierno decidió imprimir su huella sobre la calzada de Amador. En el gobierno de Mireya Moscoso, por ejemplo, se acordó construir el Biomuseo, se concesionó tierras al señor Figali, y entre otras cosas se erigió un emplazamiento de esculturas, supuestamente honrando a las distintas “razas” que habían emigrado a Panamá. Ni están todas las que son, ni son todas las que están. Este merecido homenaje a los emigrantes que han hecho grande a este país se ha visto vilipendiado por esta estructura. Sobre el Biomuseo, aunque maravilloso arquitectónicamente e indiscutible su importancia, la calzada de Amador no era el sitio para ubicarlo. El Biomuseo no hace parte de un ecosistema con el cual pueda interactuar. Me atrevo a decir que el 99% de los visitantes a la calzada de Amador no van por el Biomuseo. Esta maravillosa estructura debió tener su ubicación en la Ciudad del Saber, sitio donde podía interactuar con las universidades, sedes de organismos internacionales, investigadores y emprendedores de todas las nacionalidades que harían del Biomuseo su visita recurrente.

Lo que se ha construido en Amador tiene serios problemas de tráfico y de acceso.

Unos mazazos más tarde, la concesión del Figali pasó a manos del Estado y la calzada se volvió a ampliar a su estado actual. También se tomaron decisiones terribles como la de la cinta costera 3 que se uniría con la calzada con una salida al puente de las Américas y la de construir un centro de convenciones en la entrada de la calzada. La tendencia actual referente a la ubicación de los centros de convenciones es que los mismos se localizan lo más próximo posible a los aeropuertos internacionales. Nuestro aeropuerto de Tocumen cuenta con suficientes terrenos para la construcción de un centro de convenciones tres o cuatro veces el tamaño de Atlapa. Lo que se ha construido en Amador tiene serios problemas de tráfico y de acceso, y tampoco hace parte de un ecosistema. Además, el gobierno actual el adicionó a la calzada un puerto de cruceros, iniciativa que en principio sí se alinea con la vocación marítima de la calzada, y que si se articula bien puede aprovechar la presencia del Biomuseo y de otras instalaciones como el Centro de Exhibiciones Marinas del Instituto Smithsonian en la isla de Naos.

Ahora también corren fuerte versiones de que la embajada de China se construirá a la entrada de la calzada de Amador. Para los chinos esto puede tener todo el sentido del mundo, ya que el puerto de Balboa lo opera una empresa china, el centro de convenciones lo construye una empresa china, el puerto de cruceros también los construye una empresa china y el cuarto puente sobre el Canal está en manos de otro consorcio chino (y sospecho que la cuarta línea de interconexión eléctrica también será china). Sin embargo para Panamá, la presencia de un enclave chino en Amador no es buena para nuestra identidad cultural, para nuestra política internacional, nuestra economía y el uso del espacio urbano a que tienen derecho los ciudadanos.

La calzada de Amador es una de las pocas áreas públicas que tienen los panameños.

El complejo residencial y de oficinas de la República Popular de China a la entrada del Canal de Panamá, en la orilla del Pacífico, envía un poderosísimo mensaje a todo el mundo. Es casi, como cuando un ganadero le pone su ferrete a una vaca: esto es mío. Además, no creo que a las compañías telefónicas mundiales que pasan sus cables de fibra ópticas por Amador, como parte del hub de telecomunicaciones que hay en Panamá, les guste saber que los chinos tendrían edificios “intocables” encima de sus cables.

La calzada de Amador es una de las pocas áreas públicas que tenemos los panameños. Ahí se realizan todo tipo de actividades deportivas, recreativas y ocasionalmente marchas y protestas cívicas que se verían afectadas por la seguridad natural que requiere el custodio de la presencia diplomática y comercial de China en Panamá.

Existen terrenos en la Boca, Corozal, Clayton (donde hay espacio suficiente para otra embajada de otra súper potencia, ya que ahí están Estados Unidos, Rusia y el Vaticano).

Finalmente, me confieso totalmente a favor de una calzada de Amador con árboles de Corotú de frondosos doseles llenos de ardillas, que nos permitan a los visitantes ver la entrada de nuestro Canal, y todos los barcos que de ahí entran o salen. Ese debe ser nuestro amanecer.