Estamos en la recta final del modo “primarias”. Los tres grandes partidos políticos barajean sus viejas cartas, para mostrarnos las mismas viejas nuevas caras de políticos varones, que nos prometen las mismas viejas soluciones a los problemas eternos de este país: un pobre país rico. Mientras que casi todos los nuevos partidos políticos, ya tienen un olor a alcanfor que se convierte en el tufillo del partido de bolsillo, que quita y pone firmas en un acuerdo de gobierno o en una sacrosanta alianza electoral.

Por si no lo notaste, Panamá tiene el ingreso per capita más alto de América Latina. Nosotros casi no hicimos nada, la inversión venezolana que huyó del chavismo, sumada a la ampliación del Canal de Panamá y una ilusión de que el oasis financiero en la cintura de América duraría para siempre produjo la sobredosis de especulación inmobiliaria y de ajiotismo organizado que nos regaló 15 años de bonanza económica. Los analistas serios pronosticaron que el país tendría un bajón económico después de la ampliación del canal, ya que ese nivel de empleo de la mano de obra poca calificada no seguiría creciendo a perpetuidad. Todo lo que le viene a la economía desde plantas de gas, operaciones logísticas y hasta la modernización del sector financiero necesitará cada vez menos trabajadores.

Y sabemos el estado de la educación, la seguridad social, la infraestructura pública de uso cotidiano, y la seguridad ciudadana de los panameños. Estamos hartos de los informes cargados de estadísticas que no pueden disimular una realidad de un país endeudado con un modelo económico y político colapsado. Mientras los diputados dominan seis de los siete partidos formalmente reconocidos, y la corte suprema sigue sufriendo de su anemia ética, por ahí no va la cosa. Incluso si se diera una constituyente seria inyectarle adrenalina a un cuerpo político agonizante.

El clientelismo nos carcome y el contagioso parasitismo (“¿Qué hay pa mi?”) se convierte en la enfermedad fundamental de este país, la prostitución abierta, disimulada y hasta celebrada de nuestros jóvenes con sus cuerpos y sus éticas es cada vez más común. La oferta del sueño panameño es cada vez menos panameño y más pesadilla. El país necesita mirar hacia otra parte.

A principios del siglo XX, una empresa panameña construyó el Teatro Nacional, el Instituto Nacional, y numerosas edificaciones públicas y privadas. Hoy en día, las empresas panameñas son la excepción en las contrataciones del Estado. Parece que no creemos en nosotros mismos, a pesar que nuestra historia nos debería hacer pensar algo muy distinto.

Los políticos panameños desde Belisario Porras, Ricardo J. Alfaro, Florencio Harmodio Arosemena y Harmodio Arias Madrid se carteaban e interactuaban personalmente con las grandes mentes de la época. Belisario Porras era discípulo de la gran escuela de sociología francesa, Florencio Harmodio Arosemena había sido compañero de estudios de Albert Einstein, Harmodio Arias Madrid fue el primero en firmar para una conferencia en Panamá del filósofo español José Ortega y Gassett. Ricardo J. Alfaro colaboró muy estrechamente con Eleanor Roosevelt para redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El festín del talento continuaba. Mientras Octavio Méndez Pereira era anfitrión de la poeta chilena Gabriela Mistral en Panamá, los profesores Fermín Naudeau y Richard Newman continuaban con su trabajo intelectual junto a luminarias, como Dan Q. Posin, Angel Rubio, Jeptha B. Duncan. Las maravillosas Clara González y Esther Neira de Calvo compartían sus reflexiones sobre el feminismo panameño y mundial.

Los partidos políticos fueron hervideros de conocimientos y reflexión intelectual. El Partido Liberal contaba con las más grandes eminencias panameñas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, luego Acción Comunal, se nutrió de los jóvenes panameños que estudiaron en Europa y en los Estados Unidos. Había un físico, Simón Quiroz y Quiroz muy activo en la política panameña por más de 50 años. Harvard fue el alma mater de Arnulfo Arias Madrid. La Sorbona fue la escuela del socialista Demetrio Porras y así sucesivamente nuestros partidos políticos se alimentaron de lo mejor y más brillante que esta tierra ha producido. La democracia cristiana nació con un eminente pediatra como Antonio González Revilla, un filósofo como Ricardo Arias Calderón y un biólogo como Carlos Arellano Lennox. Dos décadas más tardes el PRD, desde el gobierno incorporó economistas brillantes como Nicolás Ardito Barletta, Ricaurte Vázquez; arquitectos como Edwin Fábrega, Raúl Rolando Rodríguez y múltiples ingenieros que desde José Fierro hasta Tomás Paredes levantaron un nuevo modelo de país.

Hoy los partidos políticos no piensan. Ninguno tiene una propuesta significativamente diferente de los otros. A todos les preocupa el pueblo, todos prometen agua potable para todo el país todo el tiempo. Nos ofrecen sanear la deuda pública y salvar la Caja de Seguro Social. Nos pretenden enamorar con cientos de miles de empleos imaginarios y con una súper seguridad ciudadana, que nadie explica de donde saldrá. Nos dicen que ayudarán a levantar el sector agropecuario, mientras seguirán con inútiles tratados de libre comercio. Y todo esto lo harán siendo los más honestos y democráticos.

Ninguno de los partidos políticos nos pide que los ciudadanos debamos ser responsables. Nadie nos habla de combatir el blanqueo de capitales, luchar contra la casa grande, la paternidad irresponsable, las altas tasas de niñas y adolescentes embarazadas ni los jóvenes que caen por las infecciones de transmisión sexual. Nadie nos dice como combatirán una sexualidad precoz que ha transformado en mercancía y en cantidad de “likes” el despertar de los afectos de los adolescentes en medio de la ignorancia de su sexualidad. ¿Qué harán con la proliferación de casinos y cantinas? Y del cambio climático ni hablar. Para ellos los bosques de Darién, Chiriquí y Bocas del Toro son otro negocio y Coiba, una isla que espera convertirse en un “todo incluido”, sin miramientos a lo que perdemos.

De lo micro pasamos a lo macro. El modelo de desarrollo de Panamá no da para más. Los cambios tecnológicos de la automatización, la robótica, la genética, la nanotecnología, la biología sintética, la neurociencia y la agricultura en ambientes controlados, están redefiniendo nuestro mundo. Panamá no compite en ninguna de estas áreas. Ningún partido nos cuenta que de aquí a una generación van a desaparecer la gran mayoría de los trabajos que conocemos y que necesitamos transformarnos en una sociedad de conocimiento, en la cual nuestra ventaja competitiva no serán la exoneración de impuestos y la exclusión de sindicatos, sino la cantidad de patentes, estudios publicados e investigadores trabajando en el país. Esa es la única vía a largo plazo para darle mayor sostenibilidad y bienestar a nuestra nación.

Necesitamos de miles y miles de doctores, PhD, becarios de investigación y de emprendedores tecnológicos que lleven este país hacia el siglo XXI y lo arranquen de las garras de otro siglo XIX. Para cuando termine el próximo gobierno en el año 2024 habremos consumido una cuarta parte del siglo XXI y el país no tendrá idea de su destino o sus objetivos estratégicos de desarrollo. Nos faltan científicos, carecemos de investigadores y castigamos a los innovadores. Cortar este nudo gordeano requiere que Senacyt, El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá y la Autoridad de Innovación Gubernamental se transformen en una nueva ACP, en una Autoridad del Conocimiento de Panamá. Corea del Sur tiene un ministerio de gestión del conocimiento y otros países de Asia y de Europa Oriental andan por la misma onda. Panamá ni siquiera tiene un Ministerio de Planificación. Si uno mira el Gabinete de países como Taiwán o Singapur se encontrará que están lleno de PhD. Esto lo entendió Andrés Manuel López Obrador y por eso su futuro gabinete está cargado de investigadores científicos y de innovadores.

El próximo Canal de Panamá bien puede ser un complejo de biotecnología que desarrolle medicinas, cosméticos y suplementos alimenticios a partir de nuestra biología tropical. Quizás el valle del silicón del trópico, sea un complejo de centros de investigaciones de medicina tropical que utilizando la genética, la robótica y la biotecnología erradiquen enfermedades del mundo desde Panamá. Quizás la cura del cáncer está en el culantro, la del VIH en el guandú y la del Parkinson en los corales de Coiba. Eso nunca lo sabremos si no lo estudiamos. Aunque podemos importar científicos, no hay ninguna razón por la cual ellos vendrán si no hay otros científicos e institutos de investigación con los cuales interactuar. El mito del científico solitario que se enfrentó al mundo, pertenece a otra época. Hoy en día toda la ciencia se hace en colaboración. Nuestro país carece de un solo programa estructurado de formación de postdoctorados o financiamiento abierto de investigación básica. El Ifarhu no sabe reclutar, mantener o fomentar el talento. No hay capacidad de orientación vocacional en el país, ni tampoco capacidad de acompañamiento y mentoría a talento que retorna. Por eso tenemos una horrible fuga de cerebros.

Alcanzaremos el verdadero desarrollo cuando todos los panameños puedan optar por su vocación y desarrollar su talento y nuestra sociedad pueda aprovechar los emprendimientos y la capacidad de innovación de la población. El cuento de que somos una economía chica, o un país pequeño es un mito inmovilizador, una excusa superficial y mediocre. Ese cuento habría que decírselo a Singapur a Israel a Holanda a Uruguay y tantos otros países que ya descubrieron el siglo XXI. No le echemos la culpa a nadie de que perdamos el futuro. Los partidos políticos que tenemos representan la peor cara de nuestro pasado y hacía este nos van a devolver.