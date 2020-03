Ahora es el mejor momento para la educación sexual

Como resultado de la urgencia nacional de contener el coronavirus, se han suspendido las clases en todas las escuelas del país y las universidades del área metropolitana.

Eso significa que más de un millón de niños, niñas y adolescentes, y unos cuantos adultos jóvenes, tendrán mucho tiempo libre para “los cursos a distancia”, “la educación virtual” o “el aprendizaje por módulos”.

Súbitamente, a finales de un verano particularmente caliente, y “sabiéndose” bastantes resistentes al Covid-19, nuestros chicos están expuestos a las redes sociales, a los adultos depredadores, y a familiares retorcidos, en otras palabras, están altamente expuestos al sexo.

Así como el Ministerio de Salud nos ha recordado, y en ocasiones nos ha enseñado el aseo personal, cada madre, padre, tío, abuelo, madrina, tía o prima, y todo lo demás, tienen la responsabilidad de atajar el analfabetismo sexual y afectivo, del que padecen la niñez y la juventud panameña.

Adelante, háganlo antes que en diciembre del 2020 se llenen las camas de las maternidades, o en los años ulteriores, se recuerde a este marzo como un pico en el contagio no de coronavirus, si no de las infecciones de trasmisión sexual. Aquí no se vale lavarse las manos.