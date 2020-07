Contrareloj: la urgente necesidad de que Panamá derrote la pandemia

Existen múltiples pruebas para una vacuna contra la Covid 19. Está la de la Universidad de Oxford, unas cuantas de China, un par más de Estados Unidos, entre las principales. Si se anunciará el 15 de noviembre que ya existe una vacuna que funciona contra esta enfermedad, seguro subirían las bolsas de valores y habría celebraciones en todo el planeta.

Lo cierto es que si hay una vacuna occidental, primero se vacunarían médicos y enfermeras, policías y bomberos, soldados y políticos de los países de Europa y Norteamérica, para luego generalizarlo a sus poblaciones. Tomará meses antes de que llegue una cantidad importante de vacunas a Panamá. Quizás mayo o junio de 2021. Eso no significa que una vez llegado el avión al Aeropuerto Internacional de Tocumen, con la preciosa carga de vacunas en su buche, se terminó la pandemia en Panamá. Se necesitarán varios meses para vacunar la cantidad adecuada de panameños para tener la inmunidad de rebaño. Ese día sí se acabará la pandemia en Panamá.

En las próximas horas alcanzaremos la terrible cifra de mil fallecidos y 50 mil contagiados. Si se mantiene el ritmo de contagio de más o menos mil casos nuevos por día, el 6 de septiembre tendríamos otros 50 mil casos y lamentablemente, otros mil fallecidos. A ese ritmo, el 26 de octubre otros mil caídos por la pandemia y 50 mil contagiados más. Para el 16 de diciembre tendríamos un acumulado de 4 mil muertos y 200 mil contagiados. Terminaríamos el año el 31 de diciembre con 300 muertos más.

Si la cifra de contagiados alcanza un promedio de 2 mil al día, digamos que a partir del 6 de septiembre, tendremos 100 mil contagiados más para el 26 de octubre, acompañado de 2 mil fallecidos. Para el 16 de diciembre serían otras 2 mil bajas junto con 100 mil contagiados más y para fin de año 600 panameños más se habrán ido de esta tierra.

En ese escenario habremos tenido unos 6,600 caídos en el 2020 y más de 300 mil contagiados. Recordemos que la vacunación no empezaría hasta 120 días después, es decir otros 240 mil contagiados y 4,800 panameños perdidos en la pandemia.

Sea cual sea el escenario, vivimos fatigados. Estamos hartos. Sacaron a Rosario Turner y nunca explicaron por qué. Contrataron un hospital modular que anda a medio palo y los médico, enfermeras, auxiliares y demás colaboradores que se están matando para atender los hospitales atestados, no tienen equipos, insumos y les falta descanso. Creo que también los estamos dejando sin esperanza. La Policía ya tiró la toalla. Cada menganito y sutanita tiene un salvoconducto, esto incluye hasta a los fugitivos de la justicia fuera del país. Mientras unos se tuestan en las paradisiacas playas del Pacífico y otros se despiertan con la caricia mañanera del viento de El Valle de Antón el resto, nos quedamos en la ciudad cumpliendo con las reglas, manteniendo la distancia, extrañando a nuestra familia y seres queridos. Si todos no vamos a remar a la vez hacia la misma dirección, el barco se hunde.

Me dicen que no hay clima para hacer una cuarentena total. Que la gente no se quedaría en casa porque ya saben que no les van a llegar los vales ni las bolsas de comida; que ya no llevan las medicinas al domicilio y que si salen con hambre les espera una multa, una escoba, pechadas y más frustración. Los ciudadanos estamos peleando solos, ya que el gobierno parece que se rindió sin convocar a todas sus mujeres y a todos sus hombres. Esto se gana o se pierde en el área metropolitana de Panamá.

Hay todo un ejército de reserva que no ha sido convocado a esta lucha. Decenas de miles de maestros y profesores del sistema de educación oficial están disponibles para ir casa por casa, visitar enfermos, rastrear contactos y monitorear a las comunidades. Esto lo podrían hacer los educadores menores de 45 años, mientras que los mayores de esa edad podrían operar los centros de llamadas para tocar base con cada positivo, con cada familiar o extraño que necesite esa llamada cotidiana, que no llega del Ministerio de Salud. Mil educadores haciendo llamadas telefónicas pueden alcanzar cada día a 50 mil personas. Ellos avisarían si ese ciudadano se siente mal, le falta comida o medicamento. Somos muy cínicos acerca de lo que pueden hacer nuestros educadores, creo que ellos son capaces de grandes actos de nobleza. Aquí vendría el otro componente de este esfuerzo.

Los clubes cívicos y las iglesias tienen un importantísimo rol que cumplir. Seguramente “jaboncito” ayudará a la toma de conciencia de los niños para que colaboren a combatir la pandemia en sus casas. Sin embargo, el rol más crítico que pueden cumplir los clubes cívicos es asegurarse que el reparto de bolsas de comida y bonos sea equitativo y que las compras que se están haciendo actualmente se realicen con transparencia. Los clubes cívicos podrían formar una junta de garantes que velaría por cada contrato. Igualmente las iglesias tienen sus redes formales e informales que conocen las comunidades, saben quién puede ayudar y quién necesita. Sus organizaciones saben cómo llegar a todas las comunidades.

Estamos en una carrera de improvisación, los hospitales ya se saturaron, a los hoteles no se les ha pagado y ahora vamos con los centros de convenciones para convertirlos en hospitales improvisados. Necesitamos una solución de más escala, más eficiente y mejor gestionada. Necesitamos un barco, no cualquier navío, sino un super-crucero de pasajeros para usarlo como hotel hospital flotante. Frente a las costas de Florida hay decenas de barcos de ensueño, anclados sin uso. Traer uno de estos cruceros vacíos de vuelta a Panamá y anclarlo en la Calzada de Amador, tomaría un par de semanas.

Tendríamos del la noche a la mañana 2,500 habitaciones disponibles para los casos positivos. Al concentrar estas personas en un solo sitio se le puede dar descanso al personal médico, y hacer más eficiente el proceso. Las 7,500 comidas diarias se podrían contratar a los restaurantes de la Calzada de Amador, el Casco Viejo, los hoteles de Avenida Perú, los restaurantes de San Francisco y de tantos otros sitios. Se pondría a trabajar la economía local, controlando mejor la pandemia, y usaríamos verdaderamente nuestra vocación marítima.

Hay tres países en América Latina que derrotaron la pandemia. Ninguno tenía la vacuna, pero cada cual a su manera la enfrentó organizando su población y alineando al recurso humano que había. Si Cuba, Uruguay y Paraguay pudieron, Panamá también. Solo nos falta el liderazgo y la imaginación para comernos al mundo y evitar miles de muertos y centenares de miles de contagiados.